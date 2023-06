Keren! Voice of Baceprot akan Gelar Tur Konser Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah lama menanti, akhirnya Voice Of Baceprot (VOB) akan menggelar tur konser di Amerika Serikat tahun ini bertajuk Retas American Tour 2023. Konser tersebut akan menjadi langkah besar VOB untuk bermusik di sana.Retas American Tour 2023 digelar sebagai salah satu rangkaian promosi untuk debut album perdana VOB bertajuk Retas yang akan dirilis 13 Juli 2023. Terdapat 11 kota dengan 11 pertunjukan dalam tur tersebut.Los Angeles menjadi kota pertama yang akan dikunjungi oleh VOB pada 3 Agustus 2023 dan berlanjut ke beberapa kota lainnya hingga berakhir di San Diego pada 19 Agustus 2023. Dalam waktu kurang dari sebulan, VOB telah siap untuk berkeliling mengguncang Amerika Serikat dengan musik metal mereka.Mereka tidak hanya menggelar konser di sana, VOB juga direncanakan akan tampil dalam festival Head In The Clouds di Los Angeles pada tanggal 6 Agustus 2023. VOB akan berbagi panggung dengan musisi asal Indonesia lainnya, seperti NIKI dan Rich Brian.Jadwal Retas American Tour 20233 Agustus: El Cid, Los Angeles, CA.5 Agustus: Backstage Bar, Las Vegas, NV.6 Agustus: Head In The Clouds, Pasadena, CA.8 Agustus: Beat Kitchen, Chicago, IL.9 Agustus: The Shelter, Detroit, MI.11 Agustus: Hard Rock Cafe, Pittsburgh, PA.12 Agustus: The Middle East Downstairs, Boston, MA.13 Agustus: Gramercy Theatre, New York City, NY.15 Agustus: Union Stage, Washington, DC.18 Agustus: The New Parish, Oakland, CA.19 Agustus: The Stage Room UCSD, San Diego, CA.Tiket untuk Retas American Tour 2023 akan mulai dijual mulai 9 Juni 2023.VOB adalah grup musik metal yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Grup tersebut terdiri dari Marsya sebagai vokalis dan gitaris, Sitti sebagai drummer, serta Widi sebagai bassis.Sebelumnya, VOB telah merilis single bertajuk "The Enemy of Earth is You" pada 18 Mei 2023. Dengan lagu itu, VOB ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang keadaan darurat iklim dan ekologi di bumi.(Rafi Alvirtyantoro)