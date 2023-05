Mantap! Media Inggris Nobatkan Single Baru Voice of Baceprot Sebagai Lagu Metal Terbaik Minggu Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Single terbaru Voice of Baceprot (VOB), "The Enemy of Earth is You", mendapat apresiasi dari pendengar musik metal mancanegara. Majalah metal asal Inggris, Metal Hammer, mendapuk single yang baru dilepas pada Kamis, 18 Mei 2023 lalu itu ke dalam daftar 10 lagu metal terbaik minggu ini.Berdasarkan polling yang dibuka sejak 20 Mei kemarin hingga Selasa, 23 Mei siang ini, "The Enemy of Earth is You" menempati urutan ketiga dengan mendapat 14.4% suara.Di posisi runner up, ada "Phantom of The Opera" dari Ghost dengan 18.72% suara. Sementara di puncak klasemen ada "The Curtain Falls" dari Lord Of The Lost dengan 39.66% suara.Perolehan ini menempatkan single VOB berada di atas single milik vokalis Slipknot, Corey Taylor, yang berjudul "Beyond". Single tersebut bertengger di posisi ke-8 dengan perolehan 1.97% suara."The Enemy of Earth is You" merupakan lagu bertema lingkungan yang bercerita tentang ungkapan rasa patah hati dan penderitaan para personel VOB terhadap para musuh Bumi. Lagu ini juga mengingatkan mereka agar tidak menjadi seperti musuh mereka."Ini adalah lagu yang merangkum kebencian kami terhadap siapa pun yang menjadi musuh Bumi. Di sisi lain, single ini juga mengingatkan kami untuk tidak menjadi salah satu dari mereka," ucap Marsya, sang vokalis sekaligus gitaris VOB.