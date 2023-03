Profil Tyga, Musisi Rap Sekaligus Pacar Baru Avril Lavigne

Profil Tyga





Jakarta: Penyanyi Pop asal Amerika Serikat, Avril Lavigne sedang menjadi buah bibir usai pamer kemesraan dengan Tyga yang dikabarkan sebagai pacar barunya.Bahkan Avril dan Tyga tidak segan-segan berciuman di depan umum tepatnya saat gelaran Paris Fashion Week, pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin.Sosok Tyga yang disebut sebagai kekasih baru Avril juga tak lepas dari sorotan.Tyga memiliki nama asli Michael Ray Nguyen-Stevenson. Pria kelahiran 19 November 198 ini juga berprofesi sebagai musisi rap kondang asal California, Amerika Serikat.Nama panggung Tyga merupakan singkatan dari Thank You God Always (TYGA).Tyga merupakan musisi keturunan Vietnam-Jamaika. Karier musiknya dipengaruhi oleh beberapa musisi top seperti Lil Wayne, Cam'ron, hingga Eminem.Sepanjang kariernya, Tyga sudah merilis empat album studio antara lain No Introduction (2008), Careles World: Rise of the Last King (2012), Hotel California (2013), dan The Gold Album: 18th Dynasty (2015). Kemudian ia juga pernah merilis album kolaborasi dengan Chris Brown berjudul Fan of a Fan: The Album pada tahun 2015.Tyga memiliki karier cemerlang di industri musik rap. Beberapa lagu dan albumnya kerap masuk nominasi beragam penghargaan musik di Amerika Serikat termasuk Grammy Awards.Sebelum bersama Avril, Tyga sempat menjalin hubungan dengan model papan atas Kylie Jenner pada tahun 2014-2017.Tyga pernah menikah pada tahun 2010 dengan Jordan Craig. Pernikahan mereka hanya bertahan satu tahun.Kemudian Tyga juga sempat berpacaran dengan model Blac Chyna dari 2011 hingga 2014. Mereka memiliki anak laki-laki bernama King Cairo.