Catat Jadwal Perilisan Album Solo Jungkook

Satu lagi member boy group BTS akan merilis album. Kabarnya Jungkook akan merilis album dengan sejumlah lagu berbahasa inggris pada 14 Juli 2023.Sebelumnya, jungkook juga sudah merilis beberapa lagu solonya seperti "Still With You" dan "My You" di platform streaming berbayar.Sama seperti member BTS lainnya, jungkook juga pernah merilis lagu solo dalam album BTS di antaranya berjudul "Euphoria", "My time", "Begin", dan lainnya.Selain itu, Jungkook juga berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Charlie Puth lewat lagu "Left and Right".Bukan hanya itu, Jungkook juga sempat ramai diperbincangkan karena mengisi soundtrack lagu berjudul "Dreamers" untuk Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar.Pria berusia 25 tahun ini juga dipercaya untuk mengisi opening ceremony dalam perhelatan turnamen sepak bola internasional tersebut. Pada 2022, Jungkook didapuk sebagai vokalis kpop pria terbaik 2022 dari fans Jepang.