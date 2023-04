Jimin BTS Cetak Sejarah Sebagai Solois Korea Pertama yang Memuncaki Billboard Hot 100

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jimin BTS mencetak sejarah baru setelah lagu "Like Crazy" berada di posisi teratas Billboard Hot 100. Jimin juga menjadi member BTS pertama yang meraih posisi tersebut sebagai solois.Billboard mengungkapkan 10 besar tangga lagu Hot 100 terbaru mereka pada 3 April 2023 waktu setempat, peringkat mingguan berisi deret lagu terpopuler di Amerika Serikat.Untuk tangga lagu Hot 100, "Like Crazy" milik Jimin BTS telah memulai debutnya di No. 1, menandai hit No. 1 pertama dalam karier solonya dan menjadikannya solois Korea Selatan pertama yang menduduki puncak tangga lagu.Diketahui pada minggu pertama perilisannya dari 24 hingga 30 Maret, "Like Crazy" menjual total gabungan lebih dari 254.000 unduhan lagu dan CD single, dan diakses secara streaming hingga 10 juta stream."Like Crazy" juga mendapatkan 64 ribu kali putaran di radio. Jumlah penjualan ini menandai yang tertinggi dalam satu minggu sejak November lalu setelah Taylor Swift merilis "Anti-Hero".Di lain sisi, album debut solo Jimin bertajuk FACE, debut menduduki posisi nomor dua pada tangga penjualan album Billboard 200."Like Crazy" merupakan satu dari enam lagu dalam album FACE. Beberapa lagu yang ada di album FACE diantaranya , "Face-off," "Interlude: Dive", "Alone", dan "Set Me Free Pt. 2" yang telah dirilis lebih dulu sebagai single dan juga "Like Crazy" yang menggunakan bahasa Inggris.Beberapa musisi diantaranya EVAN, BLVSHPdogg, Supreme Boi, GHSTLOOP, dan Chris James, serta RM (Kim Nam Joon), berpartisipasi dalam produksi album tersebut.Album FACE menggambarkan Jimin menghadapi dirinya sendiri dalam mempersiapkan awal baru sebagai solois setelah pandemi.