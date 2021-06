42 Lagu Hit Dilarang Diputar di Radio, Termasuk Milik Ariana Grande

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat keputusan melarang sejumlah lagu hit diputar di radio. Sehingga, kabar tersebut membuat heboh jagat media sosial.Setidaknya ada 42 lagu hit berbahasa Inggris yang dilarang diperdengarkan kepada publik melalui radio. Lagu-lagu tersebut tidak boleh diputar sebelum pukul 22.00.Selain itu, pihak radio diimbau untuk menyunting lirik dalam lagu-lagu itu agar dapat sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia."Berdasarkan surat edaran dari @kpipusat, kami mau kasih tahu kalau beberapa lagu yang ada di daftar postingan ini enggak bisa kamu request di bawah jam 10 malam ya! Tapi tenang, kamu masih bisa request dan dengarin di atas jam 10 malem ya!" tulis Instagram Ardan Radio.Berikut ini daftar lengkap 42 lagu hit yang dilarang diputar di radio.1. Bruno Mars - 24K2. Ariana Grande - 34+353. Masked Wolf - Astronaut in The Ocean4. M.I.A - Bucky Done Gun5. Maroon 5 - Beautiful Mistakes6. Max Ft Suga - Blueberry Eyes7. Montero ft Lil Nas X - Call Me By Your Name8. Pia Mia ft Chris Brown - Do It Again9. Snoop Dog - Drop It Like It's Hot10. Jay Z - Empire State of Mind11. Maroon 5 ft Cardi B - Girls Like You12. Timbaland - Give It to Me13. 24kGoldn Ft Iaan Dior - Mood14. Chyna Philips - Naked and Scred15. Bruno Mars ft Cardi B - Please Me16. Ariana Grande - Positions17. Post Malone ft Ty Dolla sign - Psycho18. Camilla Cabello ft Shawn Mendes - Senorita19. Nicky Minaj - Starship20. Doja Cats - Streets