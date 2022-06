Tiket Konser Westlife di Jakarta Habis Terjual!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser Westlife di Jakarta mendapat respons positif dari penggemar di Indonesia. Buktinya, tiket konser grup asal Irlandia itu sudah terjual habis.Westlife dijadwalkan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Februari 2023. Kedatangan mereka di Indonesia merupakan bagian dari tur dunia bertajuk The Wild Dreams Tour 2023.“Setelah resmi menjual tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 secara online pada hari Sabtu 28 Mei 2022 yang lalu, antusias dari para penggemar Westlife di Indonesia disambut baik," kata Harry Sudarma selaku Co-founder & Chief Operating Officer PK Entertainment dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/6/2022)."Hari ini secara resmi tiket konsernya kami umumkan telah terjual habis atau sold out. Terima kasih kepada semua penggemar Westlife yang sudah begitu sabar menunggu dan membeli tiket secara online," lanjut Harry.Westlife akan kembali menggebrak setelah tur reuni mereka memecahkan rekor dunia pada tahun 2019. Mereka mengawali konsernya pada musim panas ini dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley. Harry berharap kedatangan Westlife bakal mengobati rasa rindu para penggemarnya."Semoga rasa rindu yang sudah lama menunggu Westlife untuk tampil on stage lagi akan segera terwujud pada Februari tahun depan. Kami sebagai penyelenggara akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan acara ini menjadi istimewa," ujar Harry.Pada tur konser dunia kali ini penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya. Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings", World of our Own" dan lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.