Rahmania Astrini Rilis Lagu Anthem untuk Para Bucin

Rahmania Astrini meluncurkan single baru berjudul “I Don’t Mind". Lagu ini dikeluarkan dengan dua versi sekaligus yakni "I Don’t Mind (red)" dan "I Don’t Mind (blue)." Keduanya merupakan lagu berbahasa inggris dengan genre pop R&B."I Don’t Mind (red)” dan ‘I Don’t Mind (blue)’ memiliki hubungan dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki lirik yang sama namun dengan aransemen yang berbeda. "I Don’t Mind (red)" memiliki beat lagu dengan nuansa RnB yang kuat. Sementara versi ‘I Don’t Mind (blue)’ lebih minimalis dengan iringan piano yang menjadikan lagunya terdengar menyedihkan.“Di lagu ini aku mau menunjukan dua sisi diriku yang ‘hopeless romantic’. Jadi ada versi aku yang menggebu-gebu banget atau aku yang sangat-sangat hopeless,”ujar Astri.Menurut Astri, panggilan akrabnya, secara keseluruhan track ini menggambarkan bagaimana rasanya begitu mencintai seseorang sampai membuat kamu rela melakukan apa saja untuknya.“Lagu ini juga menceritakan tentang bagaimana perasaan itu memiliki kekuatan yang besar dalam mengendalikan emosi kita. Intinya ini lagu bucin (budak cinta) sekali.”katanya.Astri menciptakan lagu ini bersama dengan Trichia Deeza Clarissa dan diproduseri oleh Dila Sarah. Untuk mendapatkan feeling di lagu versi "I Don’t Mind (blue)", Astri memilih untuk merekam di sebuah kamar.”Rekamannya seru dan very personal. ‘I Don’t Mind (red)’ direkam di studio sementara untuk ‘I Don’t Mind (blue)’ waktu itu kita nyewa Airbnb dan kita rekaman disana. It felt so personal to me,”ucapnya.Astri bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia sejak tahun 2017 ketika merilis debut single ‘Menua Bersama’. Selain meraih penghargaan AMI Awards 2021 sebagai “Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik”, Astri juga menyabet penghargaan di kategori yang sama di tahun 2019. Single ‘Runaway’ sudah ditonton lebih dari 2.3 juta kali dan di-streams 2.7 juta kali. Single ini masuk ke dalam EP ‘Adolescent’ yang dirilis di awal tahun 2021."I Don’t Mind (red)" dan "I Don’t Mind (blue)" sudah dapat dinikmati di seluruh digital streaming platform yang ada. Video musik "I Don’t Mind (red)" juga tayang di kanal youtube Rahmania Astrini.Dilahirkan di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat pada 4 Juli 2001. Rahmania Astrini adalah penyanyi dan penulis lagu R&B berbakat yang karyanya tidak hanya dinikmati pecinta musik di Indonesia saja, tapi juga oleh pecinta musik di luar negeri seperti Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand, hingga Amerika.Beberapa hits dari Rahmania Astrini di antaranya “Aku Cinta Dia”, “Tak Lagi Sama”, “Menua Bersama”, “Tak Bisa”, dan “Runaway”. Bahkan lagu berbahasa Inggris pertama yang Rahmania Astrini ciptakan “It’s Amazing” sempat masuk chart di 5 negara, selain Indonesia.Rahmania Astrini meraih AMI Awards di kategori “Artis Solo Wanita Soul/R&B Terbaik” di tahun 2021 untuk lagunya yang berjudul “Runaway”. Ia juga meraih penghargaan di kategori yang sama di tahun 2019 lalu untuk lagu “It’s Amazing”. Lagu-lagu Rahmania Astrini sudah didengarkan lebih dari 35 juta kali di semua digital streaming platform dan video (musik) Rahmania Astrini sudah ditonton jutaan kali di kanal YouTube.Rahmania Astrini pernah berkolaborasi dengan artis dalam dan luar negeri, seperti Wafia (Australia) dan Connor Mathews (Amerika). Bahkan lagu “Shush” yang dinyanyikan Rahmania Astrini diproduseri oleh Toby Gad, produser dan pencipta lagu pemenang Grammy Awards.Di awal tahun 2021 Rahmania Astrini merilis EP berjudul “Adolescent” dengan hits seperti “Runaway” dan “Take Me Home” . Di tahun yang sama Rahmania Astrini merilis singles berjudul “When You Were Mine” dan “Butterfly”, dengan gaya musik sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi tetap di jalur R&B dan Urban. Di awal tahun 2022 Astri mengeluarkan single dengan genre RnB berjudul ‘Pizza Pepperoni’ yang mendapatkan respon hangat dari penggemarnya.