Maher Zein Rilis Dua Lagu Baru di Ramadan 2022

Maher Zain menandai datangnya bulan Ramadan dengan merilis dua single dan video musik baru, “No One But You” dan “Rahmatun Lil’Alameen (Mercy to the Worlds).”Single pertama, "No One But You" dirilis pada 3 April, bertepatan dengan hari kedua Ramadan 2022-1443H. Ditulis dan diproduseri oleh Maher Zain, lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang tampak memiliki kehidupan yang sempurna di luar, namun ada gejolak perjuangan yang membara di dalam dirinya, sebuah perjuangan yang tersembunyi dari mata dunia dan hanya diketahui oleh Tuhan.“Kita semua menjalani kehidupan paralel ini di mana secara lahiriah kamu mungkin tertawa, tampak bahagia, kuat dan stabil, seperti kamu memiliki semuanya bersama-sama dan memiliki kehidupan yang telah ditentukan, tetapi jauh di lubuk hati ada sisi lain dari diri kamu, sisi yang penuh dengan keraguan diri. kelemahan, dan bahkan keputusasaan dan sinisme — dikotomi itulah saya mendapat inspirasi untuk menulis lagu ini,” kata Maher Zain.“Pada akhirnya, terlepas dari apa yang kamu rasakan di dalam diri, selalu ada harapan. Seseorang seharusnya tidak pernah menyerah. kamu terus berjuang, kamu terus berjuang, dan kamu terus berjalan. Sepanjang perjuangan ini, satu-satunya hal konstan yang saya tahu dapat saya andalkan adalah bahwa Allah selalu ada bersama saya, dan itulah yang memberi saya harapan, dan memberi saya kekuatan untuk terus berjuang melawan perang tersembunyi yang ada di dalam diri.”Video musik “No One But You”, salah satu produksi terbesar Awakening Music, disutradarai oleh sutradara terkenal Turki Kemal Ba?bu? dan difilmkan di Turki. Video tersebut membawa penonton ke dalam pikiran artis di dunia seperti mimpi, dan memiliki kombinasi pemandangan indah dan beberapa adegan aksi yang penuh adrenalin, aksi berbahaya, dan adegan yang difilmkan di bawah air.Single kedua, “Rahmatun Lil’Alameen (Mercy to the Worlds)” ditulis oleh Maher Zain, Bara Kherigi, Muad Muhammad dan Firas Chichane, dengan aransemen musik oleh Maher Zain. String Orkestra direkam di Swedia dan paduan suara direkam di Mesir.“Rahmatun Lil’Alameen” mengomunikasikan kepada dunia bahwa pesan Nabi Muhammad (saw) adalah untuk menyebarkan perdamaian dan cinta kepada seluruh umat manusia. Video musik disutradarai oleh sutradara Turki Emrah zbilen dan difilmkan di Istanbul, Turki, dan mencerminkan bagaimana pelajaran tentang perdamaian, harapan, dan inspirasi dari Nabi kita tercinta (saw) memengaruhi berbagai orang dari berbagai latar belakang.“Kami sangat senang dengan perilisan dua single baru Ramadhan Maher Zain. Membuat kedua lagu ini dan kedua video musik adalah kerja keras, dan kami di Awakening Music dengan bangga mempersembahkannya kepada dunia. No One But You memberikan pesan bahwa kita semua adalah manusia, menghadapi kesulitan yang sama dan bergulat dengan ketakutan dan ketidakamanan yang sama. Kita semua berada dalam perjalanan yang sama, dan dengan berpaling kepada Tuhan kita dapat menemukan kedamaian, kekuatan, dan harapan. Rahmatun Lil'Alameen berbagi dengan dunia pesan nyata Nabi Muhammad saw, karena mayoritas Muslim saat ini dan sepanjang zaman telah memahami dan menjalaninya: pesan cinta, kemurahan hati, kebaikan, dan kedamaian. Kami sangat senang dengan single baru ini dan kami berharap mereka akan beresonasi dengan jutaan orang di seluruh dunia,” komentar Bara Kherigi, Managing Director Awakening Music.Artis berasal Lebanon-Swedia, Maher Zain adalah penyanyi/penulis lagu yang menerima penghargaan multi-platinum, dan artis Muslim paling populer di media sosial; merupakan artis Muslim yang paling banyak dilihat di YouTube. Ia memiliki tiga album studio yang dirilis hingga saat ini, semuanya melalui Awakening Music: “Thank You Allah” (2009), “Forgive Me” (2012) and “One” (2016), EP (mini album): “Nour Ala Nour” (2021), serta beberapa single lainnya. Beberapa dari lagunya seperti “Insha Allah”, “Ya Nabi Salam Alayka”, “Assalamu Alayka”, “For The Rest of My Life”, dan “Number One For Me” telah menjadi lagu klasik modern, yang telah ditonton setidaknya total 100 juta kali di YouTube, dan “Ya Nabi Salam Alayka” menjadi video musik Islami yang paling banyak dilihat di YouTube dan lebih dari 450 juta penonton.Video Maher telah melampaui 14 miliar penayangan di YouTube, dan penggemar / fans Maher Zain mencapai lebih dari 36 juta pengikut dari seluruh platform media sosial telah mengikuti berbagai lagu- lagu, video musik, dan konser Maher Zain di seluruh dunia.