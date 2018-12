Akhirnya, John Mayer akan Konser di Indonesia

John Mayer telah mengumumkan jadwal tur musik dunia selama paruh pertama 2019. Dalam rangkaian pertama, musisi AS ini akan berkeliling Asia-Australia. ndonesia masuk ke dalam daftar.Akun Instagram @johnmayer membagikan postingan foto pada Rabu dini hari tadi, 12 Desember 2018, yang memuat jadwal dan daftar kota yang akan disambangi. Tur dimulai di empat kota Australia selama 23-29 Maret 2019.Pekan berikutnya, tur berlanjut ke Asia, dimulai dari Singapura, sebelum berlanjut ke Bangkok, Jakarta, Hong Kong, dan Tokyo. Untuk Jakarta, John akan tampil dalam konser pada Jumat, 5 April 2019.Situs resmi johnmayer.com juga telah memuat informasi ini, tetapi belum ada kabar lebih lanjut mengenai lokasi dan tiket.Konser ini akan menjadi panggung musik perdana John Mayer di Indonesia. Pada 2010, John pernah menggelar rangkaian tur besar di Asia, tetapi enggan ke Jakarta. Pada 2014, kabar media sosial menyebut John tampil dalam sebuah pesta privat di Bali.John, bernama lengkap John Clayton Mayer, adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik AS kelahiran 1977. Karier musik solonya dimulai dengan album mini Inside Wants Out rilisan independen 1999, yang kemudian dirilis ulang oleh label Columbia pada 2002.Hingga 2017, John telah merilis tujuh album penuh dan lima album mini, termasuk yang terakhir The Search For Everything. Singel terbarunya, New Light, dirilis secara digital beserta video musiknya pada Mei 2018.(ASA)