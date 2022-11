Stacey Ryan Curi Perhatian di Soundrenaline 2022 Hari Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Stacey Ryan mungkin menjadi salah satu penampil paling mencuri perhatian di Soundrenaline 2022 hari kedua.Tampil di Ampitheater Stage, penyanyi asal Kanada itu seperti magnet yang menarik banyak penonton di Ecopark, Ancol, Jakarta. Terbukti bangku penonton yang dibatasi hanya 700 orang terisi penuh.Alhasil, antrean ratusan penonton yang terlambat terlihat mengular. Petugas keamanan dengan sigap meminta penonton yang tidak kebagian masuk untuk bersabar. Mereka sengaja membatasi penonton agar suasana konser berjalan aman dan nyaman. Antrean ini bahkan masih terjadi meski Stacey membawakan lagu terakhir.Di dalam, Stacey menyapa penonton yang sudah menantinya. Menemani petang penonton, Stacey membuka penampilannya dengan lagu miliknya yang berjudul "Deep End".Tak hanya membawakan lagu sendiri, Stacey menyajikan lagu cover milik penyanyi lain. Sebut saja seperti Fallin milik Alicia Keys."Aku bawakan lagu orang lain yang pasti tak asing jadi semoga bisa nyanyi bareng," kata Stacey, Minggu (27/11/2022).Stacey merupakan penyanyi yang awalnya viral di media sosial menyanyikan lagu cover. Dalam penampilan pertamanya di Indonesia, Stacey membawakan lagu "Just Two of Us" yang membuatnya viral."Ini lagu momen viralku di TikTok," katanya.Setelah tampil memakai gitar, Stacey menggunakan piano membawakan lagu "Somebody Good". Stacey menghadirkan lagu miliknya sendiri yang berjudul "Dont Text Me", dan menutup penampilannya dengan "Fall in Love Alone".