Melihat Kembali Keseruan Panggung Authenticity The Sounds Project Vol. 5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

The Sounds Project Vol. 5 sukses digelar pada 27 & 28 Agustus 2022, di Alianz Ecopark, Ancol, Jakarta. Dengan mengusung konsep ruang terbuka, penonton bisa lebih nyaman menyaksikan musisi-musisi favorit yang disajikan, sambil bersantai menikmati area hijau.Salah satu panggung yang mencuri perhatian adalah panggung Authenticity dalam acara The Sounds Project Vol. 5 turut dimeriahkan oleh berbagai musisi terbaik tanah air, diantaranya adalah HiVi, Kunto Aji, The Sigit, Efek Rumah Kaca, Diskoria, The Panturas, Barasuara, dan masih banyak lagi. Dengan menghadirkan Executive Lounge yang menghadap langsung ke arah panggung Authenticity, pengunjung dapat menikmati ragam penampilan musisi pilihan Authenticity dengan nyaman.Sebelum hadir di The Sound Project Vol. 5, Authenticity menyambangi enam kota yaitu Bogor, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang, dan berakhir di Jakarta. Rangkaian acara yang berlangsung tiap minggunya mulai dari 8 Juli hingga 28 Juli 2022 ini www.authenticity.id akan menyuguhkan sajian musik dari deretan musisi lokal diantaranya Nidji, Feel Koplo, The Changcuters, dan Gangga.“Antusiasme anak muda terhadap The Sounds Project Vol. 5 terbilang cukup tinggi. Authenticity berharap, dukungan terhadap The Sounds Project Vol. 5 kali ini menghibur dan memenuhi ekspektasi pengunjung. Tentunya, kami harap dukungan ini dapat terus menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi kedepannya. Selaras dengan tujuan Authenticity yang akan selalu hadir dan siap untuk terus support kreativitas bagi generasi muda,” tukasPrima Lafianto selaku Brand Representative Authenticity menyampaikan antusiasmenya terhadapacara The Sounds Project Vol. 5 kali ini,Authenticity merupakan wadah komunikasi kreasi anak muda yang kental dengan musik dan karya inovasi kreatif. Hadir di tengah anak muda Indonesia sejak tahun 2017, Authenticity kerap mewadahi ragam kolaborasi karya generasi muda kreatif di Indonesia. Berbagai suguhan Authenticity yang dominan berbalut musik, telah menjadi ciri khas yang melekat. Authenticity menyuguhkan panggung bagi musik-musik indie dan lokal untuk terus tumbuh dan berkembang. Tak hanya itu, berbagai komunitas kreatif generasi muda juga dilibatkan dalam kolaborasi apik.