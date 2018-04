TWICE Gelar Konser di Indonesia Agustus 2018

: Girlband asal Korea Selatan TWICE akan menggelar konser perdana di Indonesia pada 25 Agustus 2018 di Hall 5 Indonesia Convention Exibhition (ICE) BSD, Tangerang.Kabar ini diketahui lewat pengumuman yang disiarkan melalui akun Twitter resmi TWICE, Rabu 11 April 2018.Gelaran konser girlband di bawah naungan manajemen JYP Entertainment itu merupakan bagian dari tur konser kedua mereka "TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park".Panggung TWICE pertama digelar di Seoul selama tiga hari mulai 18 hingga 20 Mei mendatang, dilanjutkan dengan pentas di atas panggung Saitama Super Arena, Jepang pada 26 dan 27 Mei.Masih di Jepang, sepekan setelahnya pada 2 dan 3 Juni TWICE menghibur penonton dari panggung Osaka-Jo Hall.Grup bentukan itu melanjutkan aksi mereka di Singapura pada 17 Juni, Kuala Lumpur pada 28 Juli, dan Bangkok pada 18 Agustus, sebelum akhirnya bertandang ke Indonesia.(DEV)