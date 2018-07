25 Tahun Berkarya, Trio Be3 Gelar Konser di Jakarta

: Grup vokal Trio Be3 akan mengadakan konser mini bertajuk Dua Lima di The Pallas Jakarta pada 15 Agustus 2018 mendatang. Pertunjukan ini digelar sebagai perayaan atas perjalanan karier musik selama 25 tahun, sejak trio ini masih bernama AB Three.Bagi Widi, Nola, dan Cynthia, konser tersebut menjadi momen pembuktian bahwa mereka masih punya eksistensi dalam belantika musik nasional. Mereka pernah berganti salah satu personel, keluar dari manajemen, hiatus karena kesibukan masing-masing, berganti nama, dan masih bertahan hingga sekarang. Singel terakhir dari Be3 adalah Pertama pada 2015."Bahwa kami masih ada dan akan terus berkarya," ungkap Be3 dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 Juli 2018.Widi dan Nola adalah dua personel asli sejak AB Three terbentuk. Setelah Lusi Rachmawati keluar pada 2000, Cynthia Lamosu masuk menggantikan. Pada 2009, mereka mengganti nama menjadi Be3, kependekan dari Becoming 3.Menurut Widi, perubahan nama adalah perjuangan besar supaya mereka tidak bubar."Pada akhirnya kami bisa membuktikan bahwa roh itu masih ada, hingga kami masih eksis dan mampu berkarya sampai titik ini," ujar Widi."Seberat apapun masalah atau ujian yang kami hadapi, dukungan penggemar yang begitu luar biasa membuat kami tetap mampu melaluinya untuk terus melaju. Jika diibaratkan kendaraan, kami adalah kendaraan dan penggemar adalah bensin yang membuat kami terus bergerak maju dan membuktikan bahwa kami masih tetap eksis dan terus berkarya," imbuh Nola dan Cynthia.Dalam konser 15 Agustus nanti, Be3 tidak hanya tampil bertiga. Mereka mengajak tiga penyanyi pria meramaikan panggung, yaitu Mario Ginanjar (Kahitna), Nino Kayam (RAN), serta Gamaliel (GAC). Pihak B3 menyebut bahwa konser akan mengusung konsep modern dengan teknologi terkini untuk "menampilkan kecanggihan visual".Penjualan tiket konser telah dibuka. Tiketnya dijual seharga Rp350 ribu.(DEV)