Prambors Berkolaborasi bareng The Goods Dept! Rayakan Hari Radio Nasional

Di usia yang sudah mencapai 50 tahun mengudara, Prambors semakin melebarkan platformnya dengan terus hadir dengan inovasi-inovasi baru. Tidak hanya sebatas siaran radio, Prambors juga menghadirkan platform digital serta kerap menciptakan karya-karya yang fun dan up to date untuk tetap dekat dengan Kawula Muda. Setelah mengawali tahun 2021 dengan perayaan Prambors 50 Jam Siaran bersama para penyiar legendaris Prambors Arie Dagienk, The Dandees, Cici Panda, Rian Pelor dan Indra Bekti, Prambors juga kembali menghadirkan Balada Cerita Ramadhan yang merupakan drama radio yang mengusung tema horor, cinta, hingga komedi. Tak berhenti di situ, Prambors juga mengadakan kompetisi bagi para podcaster Indonesia bertajuk Prambors Podcastar yang merupakan sebuah proyek kolaborasi dengan Podkesmas Asia Network.Kali ini Prambors berkolaborasi di bidang fashion bersama The Goods Dept, concept store yang terus berkembang kreatif dan tentunya tetap relevan hingga ke generasi terkini. Iqbal Tawakkal selaku General Manager Prambors mengungkapkan, “Identitas Prambors sebagai Media Anak Muda nomor 1 membuat Prambors terus semangat dan selalu mencari ide untuk makin dekat dengan Kawula Muda, salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan fashion store yang digemari oleh kalangan muda, yaitu The Goods Dept.’’Prambors sebagai radio yang lahir dan besar di era “flower generation” menginspirasi The Goods Dept untuk membuat beberapa produk tema tie-dye yang pada awal 70-an secara luas diadopsi oleh generasi pemuda pemberontak. Koleksi yang terdiri dari Short Sleeve dan Long Sleeve Shirt ini dibuat di atas oversized t-shirt Cotton Combed 24s dengan logo Goods di depan dan logo “Kribo” Prambors di belakangnya. Kolaborasi ini juga turut menghadirkan tote bag dengan logo Prambors menggunakan Premium Canvas. Ketiganya mengkombinasikan warna magenta-pink dan biru muda dengan konsep tie-dye untuk membuktikan bahwa Prambors dapat tetap relevan menjadi bagian dari gaya hidup anak muda lintas generasi.Produk kolaborasi ini akan resmi dirilis pada 11 September 2021 yang bertepatan dengan momentum Hari Radio Nasional. Untuk turut merayakan hari spesial ini, Prambors mengadakan siaran di store The Goods Dept Pondok Indah Mall 2 yang akan disiarkan pada on air dan llivestreaming Youtube Prambors. Acara livestreaming juga akan dimeriahkan oleh DJ Anton Wirjono selaku Founder The Goods Dept. Selain melakukan siaran yang dipandu oleh Ralvi dan Nadja, Prambors dan The Goods Dept juga akan membagikan limited merchandise untuk 100 pembeli pertama. Bagi yang ingin mendapatkan koleksi spesial Prambors x The Goods Dept, bisa langsung datang ke seluruh store The Goods Dept di Jakarta atau kunjungi website thegoodsdept.com.