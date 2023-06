Thirty Second to Mars Ikut Ramaikan Soundrenaline 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Promotor Ravel Entertainment akhirnya mengumumkan line up fase ke-2 Soundrenaline 2023. Band rock asal Amerika Serikat, Thirty Second to Mars, dipastikan akan ikut meramaikan Soundrenaline tahun ini.Kabar ini diumumkan Ravel Entertainment dalam konferensi pers sambil menayangkan sebuah video yang berisikan ucapan salam dari pentolan Thirty Second to Mars, Jared Leto."Saya sangat bersemangat dapat tampil di Jakarta dan kami bakal main di Soundrenaline September nanti," kata Jared Leto. "Kami cinta kalian, kami rindu kalian. Sampai ketemu."Selain Thirty Second to Mars, deretan penampil internasional yang dipastikan akan ikut meramaikan Soundrenaline 2023 di antaranya Explosions in the Sky, Turnover, juga The Devil Wears Prada.Sementara deretan penampil dari dalam negeri yang diumumkan antara lain Endah n Rhesa, Amigdala, The Panturas, hingga The Cash.Dalam kesempatan ini, Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment juga memastikan kalau Soundrenaline 2023 bakal digelar di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta Utara, pada 2 dan 3 September.Adapun penjualan tiket fase Presale 2 akan dibuka pada Rabu, 28 Juni, mulai jam 10.00 WIB. Tiket bisa didapatkan di Tokopedia selaku partner resmi.