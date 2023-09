Album Baru D.O. EXO Bertengger di Puncak Top Album Indonesia hingga Nigeria

Advertisement

(ASA)

Mini-album ke-2 D.O. Expectation yang baru saja dirilis pada 18 September 2023 berhasil menduduki puncak Top Album iTunes di 42 negara, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Taiwan, Turki, Nigeria, Argentina, Singapura, Rusia, Portugal, dan lainnya. Selain itu, album ini juga berhasil menduduki puncak Album Chart Worldwide iTunes, Hanteo, dan Kyobo Book Centre, Digital Album Sales QQ Music dan KuGou Music, juga Daily Album Ranking RecoChoku Jepang.Tidak hanya itu, title track "Somebody" juga berhasil menduduki puncak Top Song iTunes di 25 negara dan seluruh lagu dari full-length album ke-2 Expectation pun masuk secara berurutan di Real-time Chart Bugs, Genie, juga Melon.Mini-album ke-2 D.O. Expectation berisi tujuh lagu dengan berbagai genre, termasuk title track "Somebody." D.O. pun akan merilis live clip dari lagu ‘Somebody’ pada 20 September 2023, pukul 16.00 WIB melalui kanal YouTube EXO.Single "Somebody" juga mendapat antusiasme yang tinggi dari pengguna YouTube. Hanya dalam satu hari, video musik "Somebody" telah mendapat 1 juta views.