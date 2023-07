Lagunya Viral jadi Koplo, Musisi AS Benson Boone akan Konser di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi pop kenamaan asal Amerika Serikat yang sedang naik daun, Benson Boone akan menghadirkan Benson Boone Live In The Stars of Jakarta pada Kamis, 10 Agustus mendatang di Bengkel Space SCBD. Konser ini digelar oleh promotor One Step Forward dan Garuda Entertainment. Dalam kunjungan dan pertujukan perdananya di Indonesia, Benson Boone akan membawakan berbagai hits termasuk "In The Stars" serta rangkaian lagu dari EP terbaru, Pulse.Benson Boone dikenal dengan salah satu karyanya, "In The Stars" yang duduk selama 10 minggu di tangga lagu Spotify Top 200, menghasilkan jutaan streams setiap minggunya.Selain itu, lagu "In The Stars" juga banyak digunakan sebagai latar lagu di platform media sosial TikTok, dengan aransemen koplo khas Indonesia. Benson Boone sendiri kerap kali menggunakan aransemen tersebut pada berbagai video TikTok yang diunggahnya. Dalam momentum ini, Feel Koplo ikut meramaikan dengan pembuatan aransemen koplo orisinil yang sudah tersedia.“Senang sekali akhirnya berkesampatan untuk bisa datang ke Indonesia dan bernyanyi langsung dengan pendengar luar biasa di sini. TikTok saya sudah dibanjiri oleh followers dari Indonesia dan lagu saya sudah banyak di remix dengan aransemen jedag-jedug khas Indonesia. Sudah saatnya saya menghampiri Indonesia untuk bertemu langsung dan berterima kasih,” ucap Benson Boone.Tersedia beberapa kategori tiket yang dapat dipilih. Kategori GA seharga Rp690.000 dan kategori GA + Meet and Greet seharga Rp990.000, sementara tiket Presale seharga Rp490.000. Tiket belum termasuk pajak pemerintah 15% dan biaya admin 5%.Tiket Benson Boone Live In The Stars of Jakarta akan tersedia via loket.com. Tiket Presale akan tersedia mulai Jumat, 14 Juli pukul 14:00. Selanjutnya, tiket GA Standing dan Meet & Greet akan tersedia mulai Sabtu, 15 Juli pukul 14:00. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @onestepforward.id.