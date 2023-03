Pengacara Tegaskan Perseteruan Ahmad Dhani dan Once Bukan Masalah Pribadi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani dan Once Mekel terlibat perang urat syaraf di media. Masalah bermula ketika Ahmad Dhani menyebut Once tidak pernah membayar royalti kepadanya setiap kali membawakan lagu Dewa 19.Once lalu menyambut pernyataan Dhani itu dengan menegaskan bukan dirinya yang harus membayar royalti, tapi pihak penyelenggara. Itu pun tidak dibayarkan langsung ke Ahmad Dhani, tapi ke lembaga manajemen kolektif yang berhak mengumpulkan royalti.Sejak saat itu, hubungan Ahmad Dhani dan Once tak lagi sama. Keduanya terlibat saling beradu argumen di media. Puncaknya ketika Ahmad Dhani mengeluarkan larangan kepada Once untuk tidak menyanyikan lagu Dewa 19.Namun, Once tak tinggal diam. Dia merasa tak masalah menyanyikan lagu Dewa 19 selama pihak penyelenggara yang mengundangnya mengurus royalti. Hingga titik ini, keduanya masih menemui jalan buntu.Meski begitu, Aldwin Rahadian selaku pengacara Ahmad Dhani menegaskan jika polemik antara kliennya dan Once bukan karena masalah personal. Hubungan Dhani dan Once dia sebut masih berjalan baik."Setahu saya tidak ada masalah pribadi. Ini bagian profesional saja. Yang jelas kualitas perkawanan mereka tetap terjaga," kata Aldwin Rahadian, di Jakarta, Jumat (31/3/2023)"Tapi kalau intensitas komunikasi terbangun apa tidak saya nggak tahu," lanjutnya.Aldwin menegaskan Ahmad Dhani tetap pada sikapnya melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19. Seperti alasan yang disebutkan Dhani, pria asal Surabaya itu tidak ingin penampilan Once menyanyikan lagu Dewa 19 mengganggu jalannya tur konser yang sedang dia jalani."Jadi jelas kami menyampaikan pertama melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa selama konser di tahun ini. Jadi ketika Mas Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu dewa selama konser berlangsung ya itu ada dasar hukumnya," kata Aldwin.