Jon Batiste Sabet 4 Piala Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Jon Batiste membawa pulang piala Grammy Awards kategori Best Music Video. Penghargaan tersebut menjadi kemenangan keempatnya dalam acara Premiere Ceremony Grammy Awards ke-64.Penyanyi multitalenta asal Louisiana, Amerika, Jon Batiste memenangkan penghargaan dalam kategori Best American Roots Performance dan Best American Roots Song untuk lagu “Cry”, Best Score Soundtrack for Visual Media untuk soundtrack-nya dalam film Disney-Pixar 2020 “Soul”, dan Best Music Video untuk lagu “Freedom”.“Freedom” berhasil mengalahkan video musik kepunyaan sederet penyanyi ternama seperti “Shot in The Dark” milik AC/DC, “I Got a Kick Out of You” milik Tony Bennett dan Lady Gaga, “Happier Than Ever” milik Billie Eilish, “Montero (Call Me by Your Name)” milik Lil Nas X, “Good 4 U” milik Olivia Rodrigo, dan “Peaches” milik Justin Bieber.Video musik yang dirilis pada Juni 2021 ini didominasi oleh warna dan nuansa cerah yang membangun kesan membahagiakan. Video tersebut hanya dibuat dalam waktu dua hari di kampung halaman Jon Batiste tepatnya di New Orleans, Louisiana, pada 2-3 April 2021 lalu.“Kami hanya ingin semua orang untuk melihat video musik ini dan merasa bahagia. Setiap perasaan depresi, keraguan, maupun batasan dalam hidupmu sepenuhnya hilang karena kebahagiaan dalam video ini,” ujar Jon Batiste dalam acara Premiere Ceremony Grammy Awards ke-64.Alan Ferguson selaku Video Director Music Video “Freedom” kemudian menyampaikan ucapan terima kasihnya untuk Alex P. Willson (Video Producer “Freedom”) dan masyarakat New Orleans yang turut serta dalam video musik tersebut.