Taemin SHINee mengungkapkan jenis musik apa yang mewakili dirinya selama berkarier di industri musik. Ia juga membeberkan tentang comeback yang dilakukan SHINee baru-baru ini."Saya tidak ingin hanya mengikuti tren. Meskipun tren sangat penting, saya ingin keluar dan menggunakan warna saya sendiri pada tren itu," ungkap Lee Taemin dikutip dari Soompi."Ini seperti perasaan yang tidak dibatasi oleh sesuatu dan menggabungkan hal-hal untuk menciptakan sesuatu milik saya sendiri. Tanpa kehilangan daya tarik publik dan sambil mempertahankan citra optimis, saya ingin memiliki sesuatu untuk saya sendiri," jelasnya.Ia mengatakan bahwa beberapa orang menyuruhnya membuat musik yang mudah didengar orang lain. Juga mengharuskannya untuk memikirkan tangga lagu alias musik yang sedang diminati orang banyak."Namun, saya tidak ingin mengejar hasil yang terlihat sekarang. Ini bisa dianggap serakah, tapi saya yakin akan tiba saatnya orang berempati dengan gaya yang seperti Taemin. Saya harus tetap kuat," tuturnya.Taemin juga mengungkapkan pemikirannya tentang promosi yang dilakukan anggota SHINee usai comeback. Dia menyebut comeback SHINee kali ini hebat dan dirinya sangat bersemangat.Begitu juga dengan ketiga rekannya, yakni Onew, Choi Minho, dan Key. Bagi Taemin, seluruh member SHINee penuh dengan gairah kerja keras setelah hampir tiga tahun vakum dari industri musik.Lantaran telah lama tidak berkarya bersama, mereka mengaku perlu mengontrol kecepatan kekuatan bersama. Taemin membeberkan bahwa ada banyak hal yang ingin mereka lakukan di hadapan publik."Kami memiliki saran agar kami mencoba berbagai hal, seperti tampil di variety show dan tayangan YouTube, dan bukan hanya soal pertunjukkan musik. Kami harus menghasilkan yang terbaik, tetapi prosesnya juga menyenangkan," paparnya.Sementara itu, dua hari yang lalu SHINee comeback dengan album studio ketujuh mereka yang bertajuk Don't Call Me. Boy group di bawah asuhan SM Entertainment ini menyertakan sembilan lagu di album terbaru mereka. Di antaranya, "Don't Call Me", "Heart Attack", "Marry You", "CØDE", "I Really Want You", "Kiss Kiss", "Body Rhythm", "Attention", dan "Kind".(ELG)