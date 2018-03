Buka Konser The Chainsmokers, Dipha Barus Kenalkan Singel Baru

Sebelum The Chainsmokers tampil, Dipha Barus memperdengarkan satu singel terbaru miliknya, Honey Money. Di lagu ini, Dipha menggandeng Monica Karina sebagai penyanyi."Tepat di malam ini gua baru ngeluarin singel baru bareng Monica Karina, Money Honey," ucap disc jockey yang sempat berkolaborasi dengan Kallula ini.Lagu tersebut baru dirilis tepat pada malam hari ini, Jumat, 30 Maret 2018.Pada penampilannya kali ini, Dipha Barus juga ikut membawakan beberapa lagu yang juga di-remix, seperti Good Life milik Angel House, Where U Iz milik Fatboy Slim, Mi Gente yang dipopulerkan J Balvin, Willy William, dan Cedric Gervais.Kesempatan ini juga digunakan Dipha membawakan beberapa dua singel dari musisi Indonesia, yaitu Salah dari Potret dan Bento yang dipopulerkan Iwan Fals."Siapa orang Indonesia di sini?" ucap Dipha yang kemudian membawakan lagu Bento.Aksi Dipha dilanjutkan dengan remix lagu dari Kendrick Lamar, Humble dilanjutkan dengan Inside Out Choir yang ikut meramaikan lewat singel Made in China milik Higher Brothers, musisi EDM dari grup kolektif 88rising.Setelah satu jam membawakan beberapa kompilasi lagu, Kalulla naik ke atas panggung membawakan singel duetnya bersama Dipha Barus, Nothing Can Stop Us. Kemeriahan panggung dilanjutkan dengan kehadiran Nadin yang bergantian dengan Kallula berduet dengan Dipha. Mereka membawakan lagu All Good.Penampilan Dipha Barus kemudian ditutup dengan kompilasi lagu On My Mind yang dipopulerkan Jorja Smith & Preditah dan singel Pon De Floor dari Major Lazor feat. Vybz Kartel & Afrojack.(ELG)