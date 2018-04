Vokalis The 1975 Kembali Sutradarai Video Musik Musisi Lain

Matt Healy kembali melibatkan dirinya dalam proyek pembuatan video musik terbaru. Vokalis band The 1975 ini mengarahkan video musik untuk rekan sesama musisi di bawah label Dirty Hit, Just Banco.Just Banco terbilang baru dalam label Dirty Hit. Rapper asal Manchester tersebut baru diumumkan bergabung dengan label rekaman indie di Inggris besutan Jamie Osborne itu pada Februari lalu.Pada cuitan dalam akun Twitter Dirty Hit yang diunggah 21 Februari 2018, dalam waktu dekat Banco akan merilis singel terbaru pada bulan Mei mendatang.Cuplikan proses pembuatan video musik ini pun beredar di media Twitter.Sebelumnya, Matt Healy menyutradarai video musik rekan sesama label Dirty Hit, Pale Waves dalam singel Television Romance.The 1975 akan merilis album ketiganya Music For Cars pada Juni mendatang. Hal senada juga diungkapkan oleh manajer Jamie Osborne bulan lalu. Album tersebut merupakan mini album yang dipersembahkan untuk Brian Eno, musikus asal Inggris yang menjadi inspirasi bermusik The 1975."Music For Cars adalah sebuah EP yang diberi nama sebagai bentuk cinta kami untuk Brian Eno. Kami menggunakannya sebagai judul album ketiga karena bagaimana meta dan referensi diri semuanya telah menjadi dunia The 1975. Music For Cars selalu menjadi judul favorit saya diantaranya semuanya. Cukup masuk akal mengemasnya dengan cara seperti itu," ungkap Matt, dikutip dari NME, Kamis, 26 April 2018.(ELG)