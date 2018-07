Putri Enda "Ungu" Rilis Lagu Anak "Wake Up"

Gaung musik anak mulai terdengar. Penyanyi cilik Zara Leola merilis sebuah lagu baru berjudul Wake Up. Singel ini sebagai bentuk semangat Zara yang ingin memproklamirkan semangat pagi.Wake Up bercerita tentang semangat dan keceriaan ketika bangun di pagi hari. "Aku mau ngingetin ke teman-teman untuk selalu cheerful setiap bangun pagi," ungkap penyanyi bernama lengkap Azahra Leola Wicuda dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.Dengan suara yang energik membawakan lirik lagu yang ringan, Zara menjanjikan singel Wake Up terdengar easy listening dan bisa mengajak teman-teman untuk beraktivitas di pagi hari. Proses pembuatab lagu ini dibantu oleh sang ayah, Enda, gitaris band Ungu."Aku ikut mengerjakan musiknya. Dari yang awalnya genjrengan gitar saja hingga jadi terdengar seperti sekarang," tutur Enda.Indrawati Widjaja alias Ibu Acin mengaku senang dengan lagu ini. Menurutnya, lagu ini seperti hujan di tengah keringnya lagu anak-anak berkualitas saat ini. "Kalau boleh dibilang sekarang lagu anak-anak tidak terlalu banyak, oleh karena itu saya sangat senang dengan dirilisnya lagu ini. Mudah-mudahan bisa memberi pesan positif kepada generasi muda," ungkapnya.Video musik untuk Wake Up juga telah dirampungkan. Syuting mengambil lokasi di Jakarta dengan konsep aktivitas Leola di pagi hari. Video ini turut melibatkan Zara Squad dan kedua orangtua Zara. "Aku jadi cameo sama istri. Senang dan bangga bisa support Zara berkarya," ungkap Enda.Lagu Wake Up diciptakan oleh NSG dan diproduksi Musica Studio's. Singel anak ini dirilis sejak Jumat, 6 Juli 2018 dan sudah dapat didengar melalui berbagai platform digital.(ASA)