Bernostalgia Mengenang Masa Muda di Konser Westlife

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Westlife sukses menggelar konser bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di International Convention Exhibition (ICE) BSD pada Kamis, 9 Februari 2023. Boyband asal Irlandia ini juga sukses para bikin penonton bernostalgia ke masa muda.Konser dibuka dengan penampilan spesial oleh penyanyi sekaligus juri Indonesian Idol, Judika yang menyanyikan lagu 'Beautiful In White' milik Westlife.Dari pembuka konser oleh Judika, penonton sudah tidak sabar dengan penampilan dari Westlife. Mereka sangat bersemangat dengan menyanyikan lagu 'Beautiful In White' yang dinyanyikan Judika.Setelah menyaksikan penampilan dari Judika, penonton pun harus sedikit menunggu penampilan berikutnya yaitu Westlife.Setelah sedikit menunggu, barulah para anggota Westlife yaitu Mark, Kian, Shane dan Nicky naik ke atas panggung. Kemunculan mereka berempat membuat para penonton yang sudah lama menunggu histeris.Sepanjang penampilan Westlife, penonton bernostalgia dengan bernyanyi dan berjoget dengan girang.Westlife memang cukup populer di kalangan generasi 90an. Lantas yang datang ke konser Westlife ini bukan hanya anak muda saja tapi juga mengajak para orang tua mereka.Dengan mendengarkan lagu dari Westlife ini, mereka merasa kembali ke masa muda saat masih duduk di bangku sekolah. Seolah-olah tubuh mereka kembali muda dengan berjoget dan bernyanyi dengan riang.Di akhir acara, Westlife menutup konser dengan lagu 'You Raise Me Up'. Pada saat menyanyikan lagu ini, personel Westlife meminta penonton untuk menyalakan lampu ponsel mereka."Tangerang nyalakan lampu ponsel kalian," ujar salah satu personel Westlife.Seketika panggung Westlife di ICE BSD dipenuhi bintang. "Terimakasih selamat malam sampai jumpa lagi di lain waktu! Kami cinta kalian Indonesia, kita akan bertemu kembali!," tutup Westlife berpamitan.