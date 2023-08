DPR IAN Rilis Single dan MV "Peanut Butter & Tears" Jelang Konser di Jakarta

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menjelang penampilannya di sejumlah festival musik termasuk Head in the Clouds di Los Angeles, Lollapalooza di Chicago, dan Asian Sound Syndicate di Jakarta, penyanyi Australia keturunan Korea, DPR IAN, hari ini merilis single terbarunya “Peanut Butter & Tears” via The Orchard. Dengarkan single terbaru DPR IAN lewat tautan ini Ditulis oleh IAN sendiri dan diproduseri oleh DPR CREAM, “Peanut Butter & Tears” menjadi single pertama dari EP Dear Insanity… miliknya yang akan dirilis pada 6 Oktober 2023.Seperti karya-karya DPR IAN sebelumnya, IAN kali ini turut merilis video klip yang disajikan dengan visual mengagumkan. Disutradarai dan diedit oleh IAN sendiri, video klip terbarunya menjadi kisah prekuel dari alter ego “MITO” milik IAN yang ia mainkan di album perdana dan EP sebelumnya.“‘Peanut Butter & Tears’ mewakili rasa playful kita yang sedikit demi sedikit hilang dari masa remaja kita seraya kita bertambah dewasa,” ujar IAN. “Sebelum MITO, ada Insanity. EP 'Dear Insanity…' adalah kisah prequel dari pencipta MITO yaitu ‘Mr. Insanity’. EP ini mengikuti perjalanan MITO di sebuah tempat bak mimpi bernama ‘The Other Side.’ Dalam perjalanannya di The Other Side, IAN secara perlahan kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit dan ia kemudian berubah menjadi alter ego ‘Mr. Insanity’ di klimaks cerita ini.”DPR IAN dijadwalkan tampil di Jakarta di festival musik Asian Sound Syndicate pada 27 Agustus 2023 di JIEXPO Kemayoran dengan musisi-musisi ternama lainnya termasuk DPR LIVE, DPR CREAM, iKON, RAMENGVRL dan Sam Kim.Album DPR IAN sebelumnya, "Moodswings In To Order," sukses di seluruh dunia dan berhasil debut di #146 chart Billboard 200, #1 di chart Billboard Heatseekers, dan #7 di chart Spotify Top Albums Debut Global dan Amerika Serikat. Ia kemudian diundang untuk tampil di sejumlah festival musik ternama termasuk Coachella, Head in the Clouds New York dan Los Angeles, dan Lollapalooza. Film pendek MITO yang disutradarai dan diedit oleh IAN memamerkan sisi artistiknya dengan gemilang dan ia bawa dalam tur dunianya yang sold out dan ia bawa ke Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Asia, dan Australia. Saat ini Indonesia duduk di posisi #2 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya.Lahir dan dibesarkan di Sydney, Australia dan saat ini berbasis di Los Angeles, DPR IAN adalah seorang musisi yang dikenal lewat karya musiknya yang melampaui genre dengan bahasa audio visualnya sendiri untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.Album perdananya, Moodswings In To Order, dirilis bersamaan dengan film pendek yang ia sutradarai dan edit. Ia menghapus garis antara pop, R&B, rock, dan elektronika untuk menyampaikan eksplorasi atmosfer refleksi diri dan spiritualitas, seperti yang terlihat lewat mata alter ego MITO yang disalahpahami.Christian Yu, kekuatan kreatif di belakang DPR IAN, mulai berkarya dan berkreasi dengan alias DPR IAN pada akhir 2015 sebagai salah satu anggota pendiri kolektif kreatif DPR ("Dream Perfect Regime") yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Kolektif ini dikenal dengan proyek-proyek multimedia yang beragam, dengan DPR IAN sebagai direktur utama dan editornya.Visi artistiknya yang unik dan pendekatan yang spesifik terhadap detail telah mengangkatnya menjadi artis solo terkemuka yang membawa karyanya ke ranah antara cahaya dan bayangan. Melalui karakter tituler MITO, pria Australia-Korea berusia 32 tahun ini menciptakan karya paling pribadinya hingga saat ini.