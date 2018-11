Spesial di Konser Fermata, Raisa Bawakan Lagu yang Belum Dirilis

Raisa tampak atraktif dan interaktif dalam Fermata Intimate Concert. Setelah banyak berdialog untuk meredam rasa gugup, ia memberikan kejutan dengan membawakan satu lagu baru yang belum dirilis ke publik berjudul Mine."Hari ini bakal ada sesuatu yang spesial di Fermata karena kita bawain singel yang belum keluar. Cuma malam hari ini dibawain enggak apa-apa lah, ya. Keluarnya dua hari lagi," kata Raisa dari panggung The Hall Senayan City, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.Lagu ini berkisah tentang hubungan seseorang yang terusik."Pada dasarnya gue enggak suka merebut hak orang lain. Sudah tahu satu orang ada yang punya, tapi masih usaha terus. Usaha terus, wah enggak baik. Mental-mental koruptor enggak baik.""Lagu ini menceritakan tentang, 'Gue bilang ini punya gue, sudah, ya.' Judul lagu ini Mine. Eksklusif buat kalian semua," ucap Raisa.Sebelum membawakan lagu ini, Raisa berduet dengan Dipha Barus di atas panggung membawakan lagu terbaru My Kind of Crazy.(ELG)