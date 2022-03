3 Fakta Menarik Lagu Say It Right Nelly Furtado yang Viral dan FYP di TikTok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lagu lawas Nelly Furtado berjudul "Say It Right" mendadak viral di media sosial. Lagu yang dirilis pada 2006 itu kini berseliweran di FYP TikTok.Pemicu lagu dengan penggalan lirik ‘Oh, you don't mean nothing at all to me’ ini viral setelah digunakan oleh konten kreator @jamie32bsh untuk membuat video joget di depan kaca kamar mandi. Video jamie32bsh menggunakan baju Power Ranger itu kini sudah ditonton 340 juta pengguna TikTok Tidak sedikit yang kemudian meniru gaya joget @jamie32bsh sambil menggunakan musik latar lagu dari album ketiga Nelly Furtado berjudul "Loose" itu. Bukan hanya, meniru banyak juga yang kemudian memparodikannya.Saking viralnya video tersebut sampai menarik perhatian sang empunya lagu. Nelly Furtado melalui akun TikToknya @nellyfurtadoofficial memasukan video @jamie32bsh ke video klip "Say It Right".Musisi asal Kanada itu menyebut video itu adalah adegan yang dihapus dari video klip Say It Right. “Adegan yang dihapus dari video musik "Say It Right" @Jamie Big Sorrel Hor,” tulis Nelly dalam unggahannya seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 17 Maret 2022.(Nelly Furtado TikTok @nellyfurtadoofficial)Timbaland dan Nate Hills memproduseri lagu ini dan membantu Nelly Furtado menulisnya. Mereka banyak bereksperimen, menghasilkan lapisan-lapisan suara yang khas. Dikutip dari laman Song Facts Nelly Furtado mengadaptasi vokalnya agar sesuai dengan trek.Hit dari The Eurythmics berjudul "Here Comes The Rain Again" menjadi pengaruh pada lagu ini.Say It Right membawa Nelly Furtado dalam nominasi Best Female Pop Vocal Performance untuk Grammy Awards 2008. Selain itu, Say It Right juga pernah berada di puncak Billboard Hot 100 AS dan juga mencapai nomor 10 di UK Singles Chart.HeyYou don't mean nothin' at all to meHey, heyIn the day, in the nightSay it right, say it allYou either got it, or you don'tYou either stand, or you fallWhen your will is brokenWhen it slips from your handWhen there's no, time for jokingThere's a hole in the planOh, you don't mean nothing at all to me (Hey, hey)No, you don't mean nothing at all to me (Hey, hey)But you got what it takes to set me free (Hey, hey)Oh, you could mean everything to me (Hey, hey)I can't say (Say), that I'm not (Not), lost (Lost), and at fault (Fault)I can't say (Say), that I don't (Don't), love the light (Love), and the darkI can't say that I don't (Don't), know that I am aliveAnd all of what I feel (Feel) I could show (Show)You tonight, you tonightOh, you don't mean nothing at all to me (Hey, hey)No, you don't mean nothing at all to me (Hey, hey)But you got what it takes to set me free (Hey, hey)Oh, you could mean everything to me (Hey, hey)From my hands, I could give you, something that I madeFrom my mouth, I could sing you, another brick that I laidFrom my body (From my body), I could show you (I could show you)A place (A place), God knows (That only God knows)You should know the space is holyDo you really wanna go?Hey, hey, heyYou don't mean nothin' at all to meHey, heyHey, hey, heyYou don't mean nothin' at all to meHey, hey