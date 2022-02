Super Bowl Halftime Heboh, 50 Cent Beri Kejutan dan Aksi Eminem Tuai Pujian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Super Bowl halftime show tahun 2022 diisi oleh berbagai bintang dan penyanyi hip-hop, kemeriahan ini digelar di SoFi Stadium, Inglewood, California, Minggu, 13 Februari 2022 waktu setempat, atau Senin, 14 Februari 2022 WIB.Dikutip dari NBC News, Super Bowl halftime show 2022 diproduksi oleh perusahaan olahraga dan entertainment milik Jay-Z, Roc Nation. Acara ini dibintangi oleh penyanyi-penyanyi legendaris seperti Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg dan juga penampilan mengejutkan dari rapper 50 Cent.Dimulai dengan Snoop Dogg dan Dr. Dre yang menyanyikan lagu hip-hip klasik The Next Episode dan California Love. 50 Cent mengejutkan fans dengan membawakan lagunya berjudul In Da Club yang dirilis pada tahun 2003.Rapper Eminem berlutut saat sedang menyanyikan lagu "Lose Yourself", hal ini dikaitkan dengan pihak NFL yang menghukum pemainnya, Colin Kaepernick yang berlutut saat diputar lagu kebangsaan Amerika Serikat (AS). Aksi berlutut Kaepernick diduga karena dirinya memprotes aksi brutal kepolisian AS terkait isu rasialisme. Sementara itu, Dr. Dre juga membawakan lagu "Still D.R.E.", di lagu tersebut terdapat lirik bahwa diri nya tidak menyukai polisi.Banyak respons positif dari netizen tentang Super Bowl halftime show 2022. Netizen menganggap acara tahun ini sebagai surat cinta terhadap budaya Los Angeles. Pebasket Lebron James bahkan menyebutnya sebagai halftime show terbaik sepanjang masa."Ya tuhan! Wow! Halftime show terbaik yang pernah ku lihat!" kata pebasket Los Angeles Lakers tersebut di Twitter.