Daftar Pemenang TPJF International Online Jazz Competition 2021

Ajang The Papandayan Jazz Festival 2021 selesai digelar kemarin. Bersamaan dengan itu, final TPJF International Online Jazz Competition juga telah rampung menghasilkan pemenang.International Jazz Competition adalah kompetisi band jazz yang dilaksanakan secara virtual menggunakan platform Zoom conference dan media sosial untuk menemukan talenta jazz baru dan membantu mengenalkan musisi jazz baru Indonesia.Gelaran Grand Final International Online Jazz Competition dihadiri langsung oleh para dewan juri di Grand Studio Metro dan menghadirkan para finalis melalui platform video conference. Dewan juri TPJF International Online Jazz Competition terdiri dari Saksofonis asal Belanda Ben Van Gelder, Dwiki Dharmawan, Eq Puradireja, Venche Manuhutu dan seniman senior Bandung, Hari Pochang,Peserta yang berhasil melaju ke babak final adalah, Rit Xu Group dari Singapore, Rocket House dari Amerika Serikat, dan dari Indonesia yakni Kelapa Muda, Empty, GBK, East Side Sextet, Little Hope, dan N.A.D Project.Setelah melalui proses penyeleksian yang ketat atas syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemenang TPJF International Online Jazz Competition 20/21, Dewan Juri memutuskan para pemenang kompetisi.East Side Extet (Foto: dok. TPJF)Pemenang ketiga yakni East Side Sextet, band asal Jakarta yang digawangi oleh Nial Djuliarso. Band Empty yang berasal dari Jakarta keluar sebagai juara kedua. Pemenang pertama jatuh kepada Kelapa Muda, trio yang beranggotakan 3 bersaudara asal Bandar Lampung.Band Empty (Foto: dok. TPJF)Selain juara umum, TPJF International Online Jazz Competition 20/21 juga mempunyai kategori Favorite Group, yang dinilai berdasarkan hasil voting likes pada kanal Ioutube Indonesia Media dan jatuh pada group asal Surabaya, Jazziner.Jazziner (Foto: dok. TPJF)Sementara pemenang TPJF Young New Talent 20/21 berhasil dimenangkan oleh Nadine Anisa, pianist dari band N.A,D Project asal Bandung. Nadine yang berusia 15 tahun dinilai juri memenuhi syarat kategori yakni, berusia di bawah 24 tahun, memiliki kreativitas yang unik. Dia dianggap mampu mengorkestrasikan dan mengaransemen musik dalam berbagai gaya yang berbeda.Nadine Anisa (Foto: dok. TPJF)Para juara mendapatkan hadiah tunai total ratusan juta rupiah sertifikat dan piala serta berkesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi Belanda yang merupakan kerjasama dengan pusat kebudayaan Belanda, Erasmus Huis. Pemenang TPJF Online Jazz Competition ini juga akan masuk sebagai line-up musisi TPJF 2022 dan mendapatkan serangkaian publikasi oleh Media Group News."Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi The Papandayan diberikan kesempatan untuk menyaksikan talenta-talenta muda berbakat dan dapat mewujudkan komitmen The Papandayan Jazz sebagai The Address of Jazz in Bandung sebagai ajang kreasi dan apresiasi musisi jazz, serta melahirkan musisi jazz yang handal di kancah musik nasional maupun internasional dalam ajang TPJF International Online Jazz Competition 2021," kata Bobby Renaldi, Founder TP Jazz Management dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12/2021).