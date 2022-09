Mezzaluna Deg-degan Bakal Nyanyi Sepanggung dengan Slank

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi muda Mezzaluna mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama salah satu band rock legendaris Indonesia. Putri Bimbim Slank itu dijadwalkan akan berkolaborasi bersama band ayahnya.Mezzaluna akan berkolaborasi dengan Slank di konser Slank yang akan disiarkan di sebuah stasiun televisi swasta. Acara tersebut berlangsung pada 17 September 2022 di Lapangan TNI Karang Pilang.Mezzaluna mengaku merasa campur aduk ketika mendapat tawaran tersebut. "Sebenarnya aku mix feeling banget sih. Tentu aku senang dan bangga banget diajak tampil untuk featuring dengan Slank, apalagi aku diberi kebebasan untuk memilih lagu yang pengen aku bawain.""Dan pas aku pilih lagunya, mereka pun sempat kaget. Pokoknya it's goin to be real Fun," lanjut penyanyi yang belum lama ini merilis lagu You Should Know itu.Mendapat kesempatan tersebut, Mezzaluna pun serius mempersiapkan penampilannya, "Sambil latihan untuk persiapan konser Slank juga diselingi Zoom session dengan teman kuliah aku di sana."Bagi sang ayah, Bimbim, pengalaman ini tidak pernah Ia bayangkan sebelumnya. Meski Mezzaluna tumbuh di lingkungan pemusik, tapi kesenian itu tidak pernah diajarkan kepada sang anak secara langsung."Karena dari dia kecil, gue nggak pernah melibatkan atau mengajarkan dia untuk jadi musisi. Dari awal gue mengarahkan dia untuk serius sekolah saja," kata Bimbim.