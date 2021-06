Tepeng Steven & Coconut Treez Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Vokalis band Steven and Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis alias Tepeng, meninggal dunia.Kabar duka ini dikonfirmasi dari unggahan resmi akun Instagram band tersebut. Pada unggahan itu, terlihat foto Tepeng seorang diri menggunakan kaca mata berwarna hitam."Innalillahi wa'innailaihi roji'un Telah berpulang saudara kami Steven N. Kaligis (Tepeng) pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 07.30 WIB," tulis mereka sebagai caotion foto."Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT, dilapangkan dan diterangi kuburnya serta segala kekhilafan almarhum diampuni Allah SWT," tambah mereka.Kepergian pendiri band Steven and Coconut Treez ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan penggemar. Selain mendoakan almarhum, mereka pun mendoakan keluarga yang ditinggalkan."Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Tertanda, keluarga besar Coconuttreez," tutup mereka.Namun, hingga kini belum diketahui penyebab meninggalnya pelantun lagu "Welcome to My Paradise" ini. Sementara itu, band Steven and Coconut Treez terbentuk sejak tahun 2005 dengan personel Steven N. Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar), Rival Himran (bass), Iwan (keyboard), Tedy Wardhana (perkusi), dan Aci (drum).(ELG)