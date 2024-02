Harga dan Tempat Beli Tiket Konser Jonas Brothers di Indonesia

baca juga: Jimmy Fallon Jadi Kejutan di Konser Jonas Brothers

Berikut daftar harga tiket konser Jonas Brothers di Indonesia:

Standing Class (Berdiri)

Seating Class (Duduk):

Promotor Prestige Promotions dan Color Asia Live berhasil menghadirkan Jonas Brothers ke Indonesia pertama kalinya pada Sabtu, 24 Februari 2024 di ICE BSD City. Konfirmasi tersebut resmi diumumkan dalam konferensi pers pada Rabu, 31 Januari 2024."Excited; Jonas Brothers ini memiliki standard world tour di mana riders mereka cukup wow. Pastinya performance mereka akan spektakuler," kata CEO Prestige Promotions Untung Pranoto, dikutip dari keterangan pers.Color Asia Live mengatakan turut senang bekerja sama dengan Prestige Promotions. Managing Director Color Asia Live David Ananda mengatakan kedatangan Jonas Brothers akan mengguncang panggung pertama kali di Indonesia menjadi bagian sejarah."Menjadi yang pertama untuk mendatangkan Jonas Brothers ke Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi kami, apalagi saya sendiri sangat mengagumi musik Jonas Brothers," ucap David.PR Manager Color Asia Live Joey Ferry menambahkan, kehadiran Jonas Brother menjadi momen istimewa untuk bisa bertemu Kevin, Joe, dan Nick Jonas secara langsung dan bisa sing a long selama konser bertajuk "Jonas Brothers Five Albums One Night The Tour.""Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman ticketing yang smooth untuk seluruh fans Jonas Brothers. Antusiasme yang luar biasa dapat kami rasakan bahkan dari fans seluruh Asia seperti Singapore dan Malaysia. Dapatkan tiketnya segera karena kuota tiket terbatas!" ucap Vice President Events TIX.ID Astri Novanita.Tiket konser Jonas Brothers dibagi dalam dua kategori utama, yaitu Standing Class (berdiri) dan Seating Class (duduk).Golden Festival Priority (Early Access) - Rp2.750.000Golden Festival - Rp2.050.000Festival Priority (Early Access) - Rp1.500.000Festival - Rp1.250.000Super VVIP - Rp2.950.000Diamond - Rp1.950.000Platinum - Rp1.150.000Silver - Rp950.000Tiket dapat diakses secara online melalui situs https://www.jonasbrothersjakarta.com/ ataupun aplikasi TIX ID.