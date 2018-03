Bos Coachella Sumbang Rp13 Miliar untuk Yayasan AIDS Elton John

Salah satu bos pemilik Coachella Festival Philip Anschutz telah memberikan donasi USD1 juta atau Rp13,7 miliar untuk mendukung kampanye hak LGBT. Sebelumnya, dia dituduh telah memberikan donasi ke beberapa organisasi yang menentang LGBT.Dilansir dari NME, kabar ini diumumkan The Elton John AIDS Foundation (EJAF), yayasan penerima donasi Philip. Philip adalah salah satu pemilik Coachella dan direktur Anschutz Entertainment Group (AEG), perusahaan induk yang menaungi Coachella.EJAF adalah lembaga nirlaba yang didirikan oleh musisi Sir Elton John pada 1992 di AS dan 1993 di Inggris. Misinya adalah mendukung langkah inovatif pencegahan HIV, edukasi, serta perawatan langsung dan dukungan bagi orang-orang yang hidup dengan HIV. Mereka juga menyorot isu diskriminasi yang kerap dialami LGBT, pekerja seks, dan pengguna narkoba.Pada 2017, Philip dituduh telah menyumbang dana ke grup organisasi yang diketahui menentang keras LGBTQ dan isu perubahan iklim lewat lobi politik dan kampanye. Lembaga ini adalah Alliance Defending Freedom, Family Research Council, serta National Christian Foundation. Philip dituduh menyumbang dana lewat AEG."Hadiahku bagi Elton John Foundation dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kami dukung kebebasan semua orang untuk hidup damai, tanpa intervensi dari yang lain," kata Philip dalam pernyataan resmi."Seksualitas termasuk isu paling personal dan aku tak pernah bermaksud menekan kehidupan pribadi orang. Aku mendukung hak asasi semua orang dan melawan diskriminasi serta intoleransi terhadap komunitas LGBTQ. Aku melihat ini sebagai sebuah masalah mendasar hak asasi manusia."Yayasan kami mendukung beragam isu filantropis. Aku menyesalkan jika ada uang donasi untuk tujuan lain yang secara tak langsung melawan nilai-nilai tersebut. Itu bukan maksudku dan tidak mewakili keyakinanku, dan aku berkomitmen memastikan bahwa proses internal kami lebih kuat sehingga itu tak terjadi lagi."Coachella adalah festival musik dan seni tahunan yang digelar sejak 1999 di lembah Coachella padang gurun Colorado. Festival ini didirikan oleh Paul Tollet dan Rick Van Santen, dan kini dikelola oleh AEG.Coachella 2018 akan berlangsung selama dua akhir pekan pada 13-15 April dan 20-22 April. Penampil utama yang telah dipastikan adalah Beyonce, The Weeknd, dan Eminem.(ASA)