Alami Gangguan Telinga, Celine Dion Batalkan Sejumlah Konser

Celine Dion dikabarkan membatalkan sejumlah konser di Las Vegas pada 27 Maret hingga 18 April 2018. Hal itu disebabkan gangguan telinga yang dialami sang diva sehingga menyulitkannya untuk bernyanyi. Kabar ini disiarkan pihak manajemen Celine Dion melalui akun Facebook."Celine mengalami gangguan telinga yang dikenal dengan tuba Eustachian Patulous. Kondisi ini menyebabkan Celine kehilangan pendengaran dan sulit untuk bernyanyi," tulis pihak manajemen dalam keterangan tertulis."Celine telah melalui kondisi ini sejak 12-18 bulan lalu dan ditangani dengan obat tetes telinga. Selama dua pekan kemarin, penanganan dengan cara tersebut tidak bekerja sehingga ia harus menjalani operasi untuk meminimalisir masalah pada telinganya," lanjutnya.Pada kesempatan yang sama, Celine mengungkapkan rasa sesal atas apa yang terjadi pada kondisi tubuhnya."Keberuntunganku belakangan ini kurang baik. Saya sangat menantikan untuk bisa tampil di atas panggung dan hal ini (gangguan telinga) terjadi. Saya tidak percaya ini terjadi! Saya meminta maaf kepada kalian semua yang sudah berencana terbang ke Las Vegas untuk menyaksikan aksi panggung saya. Saya paham ini mengecewakan. Saya minta maaf," ungkap Celine yang dibagikan melalui akun Facebook.Seperti dikutip dari People, setelah menjalani rangkaian pengobatan Celine Dion dijadwalkan tampil kembali pada 22 Mei 2018.Pada Januari lalu tersiar kabar Celine sudah membatalkan sejumlah konser di Las Vegas karena iritasi pita suara dan kondisi kesehatan yang memburuk. Melansir Aceshowbiz, pihak manajemen bersedia melakukan pengembalian tiket untuk jadwal konser yang dibatalkan.Dalan jadwal tur konser musiknya, Celine Dion masih akan tampil di beberapa panggung di Las Vegas hingga 9 Juni 2018. Celine kemudian menyambangi kawasan Asia, dimulai dari Tokyo pada 26 Juni, menyusul gelaran aksi panggung di Taipei pada 11 Juli mendatang.Pelantun My Heart Will Go On tersebut dijadwalkan menggelar konser di Indonesia pada 7 Juli 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.(ELG)