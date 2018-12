8 Fakta Menarik Judas Priest

Grup musik heavy metal asal Inggris Judas Priest untuk kali pertama akan menggelar panggung di Indonesia. Pada konser kali ini, mereka tampil dalam formasi lengkap yakni Rob Halford, Ian Hill, Richie Faulkner, Scott Travis, dan Glenn Tipton. Karena masalah kesehatan, Glenn akan digantikan Andy Sneap.Judas Priest bukan sembarang nama dalam lintasan musik metal. Band yang tercatat aktif bermusik sejak 1969 itu bahkan mendapat julukan “Dewa Metal”. Untuk tahun ini, Judas Priest kembali mendapat penghargaan di antaranya Maximum Metal dalam Metal Hammer Awards (Jerman), Best British Band dan Icons dalam Metal Hammer Golden Gods Awards.Puncak kejayaan Judas Priest ketika album British Steel (1980) dirilis, karya masterpiece yang hingga kini menjadi representasi terbaik musik-musik Judas Priest. Di balik aksi panggung Judas Priest, sederet fakta menarik terhimpun dan menjadi torehan bersejarah bagi Rob Halford dan kawan-kawan. Berikut fakta menariknya:1. Judas Priest rupanya terinspirasi dari lagu besutan Bob Dylan berjudul The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Lagu ini dirilis pada 1967 dan masuk dalam album John Wesley Harding.2. Columbia Records merilis salinan pertama album British Steel di Inggris dengan diskon 3,99 Poundsterling (saat itu masih setara USD2) dengan kampanye “Steal Inggris!”. Meski demikian, penjualan album British Steel meningkat pesat di Amerika Serikat hingga terjual 500 ribu salinan. Pada tahun-tahun berikutnya, angka penjualan meningkat dua kali lipat hingga mencapai status platinum.3. Metallica mendukung Rob Halford dalam aksi barnstorming (pertunjukan teatrikal di pedesaan dilakukan di lumbung) bertajuk “Rapid Fire” pada malam terakhir tur 1994 mereka di Miami.4. Judas Priest naik daun ketika masa jaya band metal tampak pada 1980-an. Beberapa nama band metal legendaris yang dibentuk pada 1980-an di antaranya Exodus, Overkill, Loudness, Bulldozer, Vixen, Manowar, dan Tank.Tahun ini juga terbilang monumental untuk album-album band cadas. Peluncuran British Steel juga bersamaan dengan band metal lain merilis album seperti self-titled debut dari Iron Maiden, Back in Black dari AC/DC, Heaven and Hell dari Black Sabbath, dan Blizzard by Ozz dari Ozzy Osbourne.5. Album British Steel direkam kurang dari satu bulan. Pentolan Judas Priest, Rob Halford beranggapan kerangka waktu yang ketat memiliki andil penting dalam kesuksesan rekaman. “Karena kami tak punya banyak waktu untuk berpikir, merenung, dan merencanakan yang apa yang ingin kami coba buat. Itu hanya catatan yang sangat unik,” ujar Rob dilansir dari laman VH1 News.6. Sepanjang tur British Steel, Rob Halford melepas peluru kosong dari atas panggung.7. Album British Steel adalah nomor lagu dengan durasi putar terlama yang tak memuat lagu-lagu cover. Sang vokalis Rob Halford bersama gitaris Glen Tipton dan K. K. Downing membuat sendiri komposisi musik semua lagu dalam album British Steel.8. Inspirasi nama album British Steel diberikan oleh Glen Tipton. Dia pernah menjalani masa magang di British Steel, perusahaan manufaktur logam monolitik.(ELG)