Isyana Jadi Kolaborator Spesial dalam Konser 30 Tahun KLa Project

Merayakan tiga dekade bermusik, KLa Project mengadakan konser dengan kolaborator spesial Isyana Sarasvati. Nantinya, musisi asal Bandung itu akan satu lagu spesial KLa Project yang belum pernah dibawakan secara live."Lebih spesial lagi aku diberi kepercayaan lagu yang belum pernah dibawain live oleh KLa. Saya akan membawakannya dengan piano, aransemen saya sendiri," papar Isyana dalam sesi latihan bersama Adi dan Lilo di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa 27 November 2018.Tantangan Isyana yakni ketika membuat aransemen khusus untuk lagu KLa yang akan dibawakan."Butuh waktu juga untuk mikir supaya bagaimana esensi lagunya tetap ada tapi juga ada karakter Isyana. Karena lagunya sedikit ngambang, tapi ini akan aku reinterpretasi menjadi seperti sedikit klasik, klasik ringan," sambung dara asal Bandung itu.Dalam sesi latihan kali ini, Katon absen karena masih berada di luar kota. Rencananya dalam perayaan 30 tahun KLa Project, mereka akan membawakan 30 lagu Kla selama tiga jam."Lagu KLa semua dan macam-macam aransemennya. Diharapkan kalian nonton seperti kalian buka kotak cokelat. Satu boks kalian enggak tahu isinya apa, ada kacang, susu, stroberi. Seperti kata Forrest Gump, life was like a box of chocolates. KLa juga entar kayak gitu. Kamu enggak pernah tahu kamu nanti dapat apa. Nanti kami sajikan, tapi tata audio diharapkan se-ideal mungkin, lighting, production semaksimal mungkin," kata Lilo.Konser 30 tahun KLa Project mengusung tajuk Karunia Semesta. Konser akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) dengan kapasitas 4.000 penonton.Panggung perayaan musik KLa Project besutan promotor KLa Corporate digelar 5 Desember 2018."Kita mau senang-senang, pesta, kita mau happy," kata Adi.(ELG)