Jon Batiste Raih Penghargaan Album Terbaik di Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Album We Are milik Jon Batiste raih penghargaan Album of the Year dalam Grammy Awards 2022 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi, 4 April 2022 WIB. Penghargaan ini menjadi kemenangan kelimanya.Berada dalam satu nominasi bersama album-album dari penyanyi papan atas tidak membuat album kepunyaan Jon Batiste We Are kalah di Grammy Awards 2022. Album penyanyi asal Louisiana, Amerika ini berhasil menyabet penghargaan bergengsi Album of the Year dan membuatnya mendapatkan 5 penghargaan dari total 11 nominasi yang dimasuki.Lima penghargaan itu antara lain Best American Roots Performance dan Best American Roots Song untuk lagu Cry, Best Score Soundtrack for Visual Media untuk soundtrack-nya untuk film Disney-Pixar 2020 Soul, Best Music Video untuk lagu Freedom, dan Album of the Year untuk album We Are.Dalam pidato kemenangannya Jon Batiste menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah orang yang turut mendukungnya dalam proses pembuatan album, seperti keluarga maupun produser musiknya. Ia bahkan mengajak produser musik tersebut ikut naik ke atas panggung untuk menikmati momen kemenangan itu bersama.Jon Batiste juga memberikan dukungannya untuk artis dan musisi yang ada. “Setiap artis yang ada dalam nominasi ini, saya sebenarnya menyukai musik kalian dan sangat menghormati kalian. Kepada artis dan musisi, ayo terus maju. Jadilah dirimu sendiri,” ucap Jon Batiste pada pidato kemenangannya di Grammy Awards 2022.We Are sendiri merupakan album studio kedelapan milik Jon Batiste yang rilis pada 19 Maret 2021 lalu melalui Verve Records. Terdapat sebanyak 13 lagu dalam album ini, termasuk "Cry" dan "Freedom".