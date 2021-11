Gabung dengan Label Travis Barker, Avril Lavigne Rilis Lagu Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Avril Lavigne merilis single pertamanya sejak 2019 dan single ini menjadi debut bersama label DTA Records milik Travis Barker. Single bertajuk "Bite Me" ini seperti membawa kita ke masa kejayaan musik punk-rock pada era 1990-an hingga 2000-an awal."Avril dan saya telah berteman sejak lama, tapi saya pikir saya sudah menjadi penggemarnya lebih lama lagi! Dia benar-benar seorang panutan dan ikon sebagai pemain, penulis lagu dan performer. Kami telah berada di studio awal tahun ini dan kami sangat bersenang-senang, sehingga saya tahu saya ingin memintanya untuk bergabung dengan tim DTA. Saya sangat senang dia sekarang bagian dari DTA. Saya tidak sabar menunggu semua orang menikmati musik luar biasa yang akan dia keluarkan," kata Travis Barker soal bergabungnya Avril ke DTA Records.Bagi Avril, bergabung dengan label besutan Travis adalah mimpi yang jadi nyata. Mengingat dia juga tumbuh dengan karya-karya Travis."Saya selalu mengagumi Travis dan karyanya. Pertama kali kami bekerja sama adalah 15 tahun yang lalu di album saya 'The Best Damn Thing' dan saya benar-benar menikmati perkembangannya menjadi produser seperti saat ini. Kami menghabiskan banyak waktu menulis lagu dan mengerjakan rekaman ini bersama- sama, dan menandatangani kontrak dengan label rekamannya, DTA merasa seperti rumah yang sempurna untuk saya dan musik baru saya. Travis memahami visi saya sebagai musisi, proses kreatif saya sebagai seorang seniman, dan tujuan saya pada tahap karir saya ini. Saya senang bisa mengeluarkan 'Bite Me.' Ini adalah lagu kebangsaan tentang mengetahui nilai diri Anda, apa yang pantas Anda dapatkan, dan tidak memberi seseorang kesempatan kedua yang tidak pantas mendapatkan Anda," tukas Avril dalam keterangan pers.Audio "Bite Me" yang dirilis di kanal YouTube Avril Lavigne sendiri terbilang sukses mendulang penonton. Dalam waktu kurang dari 24 jam, audio "Bite Me" sudah diputar lebih dari 450 ribu kali, sejak diunggah pada 11 November 2021.Avril akan menggelar tur dunia pada 2022. Namun sejauh ini belum dirilis tanggal dan lokasi resmi terkait tur itu.