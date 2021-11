Ulang Tahun, Momo TWICE Rilis Cover Lagu Soundtrack Drakor Full House

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Momo TWICE cover lagu The First Time In The First Place dari Lee Bo Ram. Foto: Youtube TWICE

(MBM)

Jakarta: Momo TWICE menyanyikan (cover) lagu The First Time In The First Place dari Lee Bo Ram untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Video cover itu dirilis di akun Youtube TWICE.Dilansir dari NME, idola K-pop kelahiran Jepang ini merilis lagu The First Time In The First Place pada tengah malam di hari ulang tahunnya pada 9 November 2021. The First Time In The First Place dirilis pada tahun 2004 untuk soundtrack serial Korea Full House."Takdir membawa cintamu padaku, sepertinya begitu akrab / Itu memang dimaksudkan, tapi aku tidak tahu itu akan berubah menjadi cinta," Momo TWICE menyenandungkan lagu itu.Dalam video tersebut, terlihat Momo TWICE merekam lagu itu di sebuah studio. Kemudian ia berfoto dengan poster dan iklan ulang tahun yang dipasang di sekitar Seoul.Video berakhir dengan surat yang ditulis oleh Momo TWICE mengungkapkan bahwa dia membuat dan mengedit video sebagai ucapan terima kasih untuk ONCE (fanbase TWICE)."Itu tidak cukup dibandingkan dengan cinta yang kalian berikan kepada saya, tapi saya harap Anda menyukainya. Terima kasih banyak karena selalu memberiku begitu banyak cinta," ucap Momo TWICE.Baca: Jadi Star Ambassador Produk Kecantikan dari Indonesia, TWICE Tuai Protes Cover lagu The First Time In The First Place hadir beberapa hari sebelum album ketiga TWICE, Formula Of Love: O+T=<3. Album tersebut akan dirilis pada 12 November, pukul 14.00 waktu setempat.