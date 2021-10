Jadi Star Ambassador Produk Kecantikan dari Indonesia, TWICE Tuai Protes

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Fans TWICE, tak senang girlband itu mempromosikan produk pemutih tubuh. Sumber: Twitter @kyotosakobe

(SYN)

Jakarta: Girlband k-pop TWICE baru-baru ini didapuk menjadi star ambassador produk kecantikan asal Indonesia, Scarlett Whitening. Hal itu membuat para penggemar, yang disebut ONCE, tak senang.Scarlett Whitening adalah produk kecantikan milik aktris Felicya Angelista . Brand ini menjual toner, lotion, serum, dan lain-lain. Brand ini juga produk yang dapat memutihkan kulit.Misalnya, menurut analisis bahan dari COSMILY, rangkaian serum dan krim Brightly Ever After mengandung tiga senyawa pemutih yang dirancang untuk meningkatkan warna kulit. Seperti icotinamide, ascorbyl glucoside, dan glutathione.Baca: Secret Number Ungkap Anggota Baru Jelang Comeback Dilansir dari Koreaboo, sejauh ini, TWICE mempromosikan dua set edisi terbatas dari Scarlett Whitening, yang keduanya termasuk produk yang mengandung bahan-bahan tersebut di atas.Akibatnya, banyak penggemar meminta JYP Entertainment, agensi TWICE, untuk mengakhiri kontrak dukungan dan menghentikan promosi produk Scarlett Whitening TWICE. Mereka mengirimkan surat massal."Kami merasa tidak etis bahwa TWICE mempromosikan merek dengan produk pemutih kulit, mengetahui bahwa mereka memiliki penggemar dengan kulit yang lebih gelap," ucap ONCE.Fans lain juga sempat menjelaskan mengapa endorsement tersebut bisa dianggap bermasalah. Menurutnya, produk pemutih kulit dapat mengabadikan kesan bahwa seseorang perlu memiliki kulit cerah untuk menjadi cantik.Penggemar lain juga menyangkutpautkan single terbaru TWICE, The Feels, yang berbahasa Inggris. Ia menanyakan menanyakan mengapa JYP Entertainment mengizinkan grup tersebut untuk mempromosikan produk pemutih kulit setelah berusaha menarik audiens global dari semua etnis.Sementara itu, JYP Entertainment belum mengeluarkan pernyataan tentang kontroversi tersebut.