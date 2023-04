Ahmad Dhani Tak Terima Larangannya Terhadap Once Disebut Cari Sensasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani dikabarkan menjatuhkan somasi kepada Once Mekel melalui pengacaranya. Pendiri Dewa 19 itu memberi somasi lantaran Ia tidak menerima perkataan Once yang menyebutkan bahwa larangan untuk menyanyikan lagu Dewa 19 untuk ajang cari sensasi."Kan Once ngomong ini hanya sensasi, akhirnya pengacara gue sore itu langsung somasi," ujar Ahmad Dhani mengutip video yang diunggahnya di kanal Youtube Ahmad Dhani dalam Berita.Menurut ayah Al El Dul, la merasa royalti yang diterimanya tidak sebanding dengan gemparnya Once Mekel membawakan lagu Dewa 19 usai hengkang dari grup band tersebut pada 2011 lalu. Ia juga menambahkan larangan tersebut sangat berdasar dan masuk akal.Berdasarkan Undang-undang No.28 Pasal 23 ayat (5) tentang Hak Cipta yang mengatakan, orang lain dapat menggunakan hak ekonomi dalam pertunjukan tanpa perlu izin sepanjang membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ahmad Dhani merasa Once atau pihak event organizer (EO) yang mengundang Once, harus selalu membayar royalti kepadanya lewat LMK apabila membawakan lagu milik Dewa 19.“Pasal 23 itu bermasalah. Dia bertentangan dengan pasal lainnya,” ujar Ahmad DhaniDhani merujuk pada Pasal 9 dalam undang-undang yang sama. Dalam pasal tersebut, setiap orang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta.Ahmad Dhani juga menginginkan Once untuk tetap minta izin secara tertulis kepadanya atau Dewa 19 sebelum membawakan lagu-lagunya. Ia merujuk pada UU. No. 28 tahun 2014 pasal 80 mengenai hak cipta yang menyatakan pemberian izin atau lisensi harus dalam bentuk tertulis.Namun, Ahmad Dhani memutuskan untuk melarang Once menyanyikan lagu milik Dewa 19 lantaran dirinya merasa Once tidak meminta izin kepadanya untuk membawakan lagu Dewa 19."Gue melarang Once nyanyiin lagu Dewa. Itu lagu gue, enggak bisa. Once masih negosiasi, gue enggak mau," jelasnya.Sebelumnya, pengacara Ahmad Dhani yakni Aldwin Rahadian sudah mengeluarkan somasi secara terbuka saat menggelar konferensi pers di kawasan Pasar Minggu,Jakarta Selatan."Kami kuasa hukum Ahmad Dhani menyampaikan, pertama, sudah melarang saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 selama berlangsung konser-konser Dewa 19 di tahun ini," kata Aldwin Jumat, 31 Maret 2023."Silakan kalau dianggap itu bukan melawan hukum atau tidak melanggar, silakan untuk coba-coba. Jadi, ini bagian dari somasi secara terbuka," tegasnya.Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, Once akan terancam pidana penjara selama tiga tahun dan/atau denda sebesar Rp 500 juta apabila terbukti melanggar."Somasi terbuka ini bukan tanpa reasoning, tetapi juga ada landasan hukum. Pertama, diatur di UU Hak Cipta. Kita lihat di Pasal 9 jelas, dan ada ancaman pidananya di Pasal 113. Hukumannya tiga tahun dan denda 500 juta," jelas Aldwin.Aldwin menegaskan, untuk sementara larangan tersebut berlaku selama Dewa 19 melakukan tur konser hingga akhir tahun. Kuasa hukum Ahmad Dhani itu belum bisa memastikan kapan larangan tersebut akan dicabut.