NIKI Bakal Gelar Konser World Tour 2023, Jakarta Masuk Salah Satu Daftarnya

Poster NIKI World Tour 2023, foto: Instagram

Jakarta: NIKI Zefanya mengumumkan menggelar tur dunia yang bertajuk ‘Nicole World Tour’ yang akan digelar di sepanjang 2023 ini. Pengumuman tersebut diunggah melalui poster pada akun Instagram pribadinya @nikizefanya.Melalui poster tersebut, diketahui NIKI telah memulai tur dunianya pada 13 Mei 2023 di Mexico City dan akan mengakhiri tur nya pada 10 Oktober 2023 mendatang di Amsterdam. Dalam rangkaian tur tersebut, tak lupa NIKI juga akan menyambangi tanah airnya, Indonesia.Namun kali ini, NIKI tak akan tampil dalam sebuah festival di Jakarta. Ia sepenuhnya akan menggelar konser tunggal sebagai bagian kelanjutan dari Nicole World Tour nya pada 26 September 2023 di JIEXpo Hall D2.“CAT’S OUTTA THE BAG I GUESS but we’re goin back on tour all over the world this year !!! North America, Asia & headlining Australia & Europe for the first time. I cannot wait to see ur lovely faces again,” tulis NIKI melalui, Senin, 15 Mei 2023.Nicole World Tour 2023 juga membawa NIKI untuk pertama kalinya akan tampil di Australia dan Eropa. Berikut jadwal lengkapnya:13 Mei: Mexico City21 Mei: Forest Hills, New York1 Agustus: Austin5 Agustus: Chicago10 Agustus: Vancouver12 Agustus: San Francisco11 September: Bangkok13 September: Manila15 September: Singapore18 September: Brisbane, Australia21 September: Sydney23 September: Melbourne26 September: Jakarta, Indonesia6 Oktober: London, Inggris8 Oktober: Paris, Perancis10 Oktober: Amsterdam, BelandaDiketahui, tur dunia ini merupakan bagian dari promosi album kedua NIKI yang bertajuk Nicole. Album tersebut telah dirilis pada 12 Agustus 2022 lalu. Dalam album Nicole berisi 12 single lagu dengan Before menjadi single pertamanya yang dirilis pada 3 Juni 2022 lalu, dan kemudian dilanjutkan dengan Oceans & Engines, High School in Jakarta dan Backburner.