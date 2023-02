Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Christie kembali merilis single terbarunya bertajuk "Love Me Back". Single-nya kali ini berbahasa Inggris hasil komposisi Laleimanino yang dibalut dengan musik bernuansa Pop RnB era 2000-an.Dalam lagu ini, Christie ingin menyampaikan perasaannya yang sulit untuk diucapkan."Di lagu ini, aku pengen share sesuatu yang lebih personal. Raw and difficult feelings yang kita rasain saat ekspektasi nggak sesuai realita," ujar Christie di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2023.Dalam proses kreatif pembuatan single terbarunya kali ini, Christie turut terlibat dalam penulisan lirik."Di sini aku dibantu oleh sahabatku, Laleilmanino untuk pembuatan lagu dan liriknya. Saat workshop ada beberapa pilihan jenis musik dari mereka, dan finally aku memilih musik yang upbeat," ujarnyaWanita lulusan Stanford University ini menyelipkan pesan yang mempunyai banyak arti dalam single terbarunya. Ia mengaku lirik tersebut merupakan arti lirik yang paling disukai."Di lagu ini, lirik yang paling aku suka itu bagian 'I'm not someone that you can just play.' Bahwa walaupun aku lagi sakit hati, aku masih ada self-value, masih punya harga diri," ujarnya sambil tertawa.Pada proses produksi musik video sendiri, Christie menggandeng aktor kenamaan Tanah Air, Jefri Nichol. Christie juga membagikan pengalamannya beradu peran bersama Jefri Nichol selama proses syuting."Dari dulu aku pengen banget bikin MV bareng Jefri, dan aku senang banget dia mau terlibat di sini saat jadwal kami sama-sama cocok. Dengan konsep MV yang memiliki elemen komedi di dalamnya, kehadiran sosok Jefri Nichol yang cool dan punya sisi nyentrik ini akan membuat musik video ini lebih hidup dan seru untuk ditonton," katanya.Melalui perilisan singlenya kali ini, Christie member pesan bagi para pendengar setianya."Untuk teman-teman yang sedang punya crush dan sedang overthinking, merasa 'what should I do with my crush?' atau belum berjodoh dengan sang pujaan hati, aku rasa lagu ini bisa menemani hari-hari kalian semua. Nggak usah terlalu sedih, bawa cool aja. Bagi yang lagi punya crush atau di crush-in seseorang, semoga bisa juga bisa lebih percaya diri ya. Lagu ini cocok banget untuk cheer up mood kalian biar lebih semangat," tutup Christie.