Ini 4 Lagu Hits Daft Punk yang Enak Didengar Sambil Santai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

4. Around The World

3. Digital Love

2. Harder, Better, Faster, Stronger

1. One More Time

Jakarta: Duo elektronik legendaris asal Perancis, Daft Punk, mengumumkan bubar setelah 28 tahun bersama. Kabar menyedihkan ini tentu mengejutkan bagi para penggemar.Daft Punk yang terdiri dari Guy-Manuel de Homem-Christo dan Thomas Bangalter, mengumumkan perpisahan melalui unggahan sebuah video berjudul Epilogue di kanal YouTube mereka.Karya Guy-Manuel de Homem-Christo dan Thomas Bangalter ini bisa dinikmati sambil santai ataupun untuk goyang. Bahkan salah karya mereka dijuluki sebagai lagu pesta.Berikut lima lagu terbaik Daft Punk:Koreografi dan sinematografi ikonik Michel Gondry membantu meluncurkan nada-nada ala klub. Lagu ini juga menjadi menjadi awal obsesi Gondry terhadap pengulangan dan gerakan berlapis. Anda melihat tema-tema ini lagi di video selanjutnya yang dia sutradarai untuk Chemical Brothers dan Kylie Minogue.Anda dapat mendengarkan lagu ini dan fokus pada elemen yang berbeda setiap saat dan bersenang-senang tanpa akhir. Dalam lagu ini banyak hal yang bisa ditemukan dan dinikmati. Namun, dalam lagu ini bassline mengambil alih.Lagu ini bertema tentang cinta remaja. Lagu ini cocok ntuk setiap cinta yang pernah Anda takuti untuk memulai.Sampelnya lagu ini adalah "I Love You More" oleh George Duke. Liriknya ditulis oleh DJ Sneak dan dibawakan oleh Daft Punk.Secara keseluruhan, itu menjadi salah satu lagu paling manis dan paling romantis dalam beberapa dekade terakhir.Lagu ini diputar khusus di Toonami dari Cartoon Network. Lagu ini dirilis pada 2001 dan disebut sebagai lagu tema generasi saat itu.Tidak hanya itu lagu ini bahkan digunakan sebagai sampel oleh Kanye West untuk lagunyaStronger dan sukses menjadi hit.Lagu ini dijuluki sebagai lagu pesta sepanjang masa. Apapun perayaannya selebrasinya diiringi One More Time.Lagu yang tak lekang oleh waktu ini ditulis pada tahun 1998. Ketika lagu ini dirilis, orang-orang mengkritik penggunaan vocodernya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan meroketnya single ini di tangga lagu.Video musik One More Time merupakan klip anime Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.(ACF)