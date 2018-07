Andien Bakal Tampil di Museum Lawang Sewu

Penyanyi jazz Andini Aisyah Haryadi atau lebih dikenal Andien bakal manggung di Museum Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang digelar pada Sabtu, 14 Juli 2018 itu bertajuk Argo Muria Festival With Andien Metamorfosa.Humas Kereta Api Indonesia Daerah Operasional IV Semarang, Suprapto, menyatakan kegiatan festival itu merupakan bentuk apresiasi kepada para penumpang yang selama ini setia menggunakan jasa layanan kereta api relasi Semarang - Jakarta."Dengan adanya Festival Argo Muria with Andien Metamorfosa ini semoga bisa semakin menyemarakkan Kota Semarang dan Jawa Tengah agar terkenal sebagai destinasi tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara," kata Suprapto, kepada wartawan, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 12 Juli 2018.Menurut Suprapto, Argo Muria Festival With Andien Metamorfosa digelar mulai pukul 15.00 sampai 21.00 WIB. Selain Andien, festival itu juga diisi dengan, antara lain, penampilan teater dan fashion show.Suprapto berujar, Museum Lawang Sewu diambil sebagai tempat manggung Andien dengan tujuan memberi edukasi perkeretaapian kepada masyarakat. Lawang Sewu dikatakan Suprapto merupakan gedung bersejarah yang dibangun oleh arsitek Belanda, Prof. Jacob K. Klinkhamer dan B.J. Ouendag."Gedung ini dahulu merupakan kantor Perusahaan Kereta Api zaman Belanda. Setelah kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai kantor pusat PT Kereta Api Indonesia," tegas Suprapto.Suprapto menambahkan, Museum Lawang Sewu juga merupakan saksi sejarah pertempuran lima hari di Semarang yang meletus pada Oktober 1945. "Pada 1992, Pemkot Semarang menjadikan gedung ini sebagai bangunan kuno bersejarah di Semarang yang patut dilindungi, " Jelas Suprapto.(ELG)