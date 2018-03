Aksi Weird Genius Jelang Penampilan The Chainsmokers

Trio Weird Genius yang terdiri dari Reza 'Arap', Eka Gustiwana, dan Billy Taner ikut memeriahkan panggung The Chainsmokers di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Jumat malam, 30 Maret 2018.Jelang aksi panggung bintang utama The Chainsmokers, Weird Genius membawakan enam singel andalan mereka di antaranya DPS, You and I feat. Adrian, WKWK Land feat. Chandra Liow, Rainbow feat. Adrian, Dreams feat. Adrian, dan ditutup dengan Sweet Scar feat. Prince Husein.Seperti biasa, Reza 'Arap' tampil atraktif dengan koreografi lincah di atas panggung.Weird Genius merupakan musisi EDM yang sempat tampil dalam Viral Vest Asia di Show DC Bangkok, Thailand pada 2-3 Juni 2017 mewakili Indonesia.Reza dan Eka dengan latar belakang YouTuber menggandeng Billy Taner dengan background DJ. Eka juga sebelumnya dikenal sebagai komposer ucapan atau speech composer pertama di Indonesia.Jelang pergantian panggung dengan Alffy Rev, Inside Out Choir membawakan lagu Indonesia Raya dengan busana serba putih.The Chainsmokers dijadwalkan tampil pukul 22.00 WIB. Sebelumnya, panggung dibuka dengan aksi panggung DJ Michael dari Jenja Jakarta, Weird Genius, Alffy Rev, dan Dipha Barus.Ini merupakan kali pertama duo Andrew Taggart dan Alex Patt menggelar aksi panggung di Indonesia.(ELG)