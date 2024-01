Wah! Ahmad Dhani Manggung Bareng 'Once Mekel' Lagi

Advertisement

Pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani , menggelar konser sebagai bentuk kampanye di lapangan Bok Abang, Banyu Urip, Surabaya, pada Minggu, 21 Januari 2024. Uniknya, ada sosok yang menyerupai Once Mekel, sang mantan vokalis, di sana.Melalui unggahan di akun Instagram @ahmaddhaniofficial, Minggu, 21 Januari 2024, Ahmad Dhani mengunggah potongan klip dari acara yang digelarnya itu. Dalam video itu, terlihat sosok yang diberi nama Onci Mikil bernyanyi di atas panggung."Penampilan perdana Onci Mikil," tulis Ahmad Dhani dalam keterangan unggahannya.Warganet yang menonton video itu pun langsung melihat kemiripannya dengan Once Mekel . Tidak sedikit yang mengira bahwa sosok tersebut memang mantan vokalis Dewa 19."Itu Once beneran ngga sih.""Mantap ada Onci.""Aku shock waktu pak de sebut Onci Mikil, padahal kan partai sebelah. Eh ternyata, tapi heran Pak De nih the best. Kok nemu aja yang KW.""Lah saya aja kaget.""Kerennn Onci Mikil."Seperti yang diketahui bahwa Ahmad Dhani direncanakan akan maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) Surabaya-Sidoarjo dengan partai Gerindra. Sementara, Once Mekel juga akan maju sebagai caleg DPR RI untuk dapil DKI Jakarta II dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 dengan partai PDI Perjuangan.Tentunya sangat tidak mungkin mereka berdua berada di acara kampanye yang sama, ditambah dengan koalisi yang berbeda. Apalagi kalau Sobat Medcom ingat bahwa Ahmad Dhani dan Once Mekel sempat mengalami perseteruan terkait dengan hak cipta lagu.Somasi pertama kali dilayangkan oleh Ahmad Dhani pada Maret 2023. Saat itu, ia secara tegas melarang Once Mekel untuk menyanyikan lagu milik Dewa 19 mengingat band tersebut sedang menjalani tur nasional."Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani.Meski begitu, ia menjelaskan bahwa konflik dengan Once Mekel hanya urusan bisnis saja. Terlepas dari itu, mereka berdua masih berhubungan baik dan berteman."Gini, lho. Saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it's only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa aja. Nggak ada permasalahan," jelas Ahmad Dhani.Sementara itu, dalam acara yang bertajuk Konser Indonesia Maju di Surabaya itu, Ahmad Dhani tampil bersama dengan band rock T.R.I.A.D yang merupakan proyek sampingan dari band Dewa 19. Konser tersebut pun dihadiri oleh ribuan penonton yang ingin melihat penampilan mereka di atas panggung.