88rising Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Kapan penjualan tiket?

(UWA)

Jakarta: Label internasional 88rising mengumumkan akan menggelar konser bertajuk ‘88 Degrees & Rising’ di Jakarta. Konser ini rencananya akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.Informasi ini pertama kali diberikan melalui Instagram resmi 88rising, @88rising pada Selasa, 25 Juli 2023. Konser rencananya berlangsung pada 9 September 2023“88RISING PRESENTS 88 DEGREES & RISING IN JAKARTA. SEPTEMBER 9 AT JIEXPO,” tulisnya.Bersama unggahan tersebut, 88rising juga mengumumkan line up artis yang akan hadir di gelaran musik tersebut yakni NIKI Rich Brian, XG, MILLI, Stephanie Poetri, Warren hue, ATARASHII GAKKO!, dan Spence Lee.Sementara itu, penjualan tiket akan dibuka mulai 1 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui situs 88rising.com. Namun, hingga kini harga tiketnya belum diumumkan.Kabar ini menuai beragam reaksi dari publik. Sebagian warganet menyambutnya dengan gembira dan mengaku tidak sabar. Sayangnya tidak sedikit juga yang berharap 88rising membawa penyanyi lain di konsernya kali ini.“Another day another 88rising show without joji,” komentar @tristan.chuu.“Kaga ada abang” PINK GUY??” tulis @nicolseptian.“Where's BIBI!?” tulis @salman.fth.Pada Desember 2022, 88rising juga pernah menggelar konser bertajuk ‘Head in The Clouds (HITC) 2022’ di Jakarta. Saat itu, deretan penyanyi yang memeriahkan konser tersebut antara lain NIKI, Rich Brian, Stephanie Poetri, dan lainnya.