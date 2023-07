Isyana Sarasvati akan Gelar Tur Album Baru, Hadir di Kudus hingga Malang

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses dengan showcase di Gedung Kesenian Jakarta, pada Mei lalu, kini Isyana Sarasvati tengah menyiapkan tur keliling Indonesia untuk mempromosikan album terbarunya. Tur bertajuk ISYANA: The 4th Album Showcase Live On Tour itu akan menyambangi empat kota, yaitu Cirebon, Kudus, Yogyakarta, dan Malang.Tur ini juga akan hadir ke pulau Sumatera, nama kota-kota lain yang akan didatangi segera diumumkan.Sesuai tajuknya, dalam tur ini Isyana akan membawakan seluruh materi dari album self-titled dan menghadirkan bintang tamu spesial."ISYANA: The 4th Album Showcase Live on Tour akan menyajikan treatment pertunjukan dengan standar tinggi. Permainan tata cahaya dan visual pada latar panggung menjadi daya tarik tersendiri bersama dengan penampilan Isyana yang tidak akan pernah ditemukan di panggung mana pun," tulis label Redrose Records dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Tiket tur konser ini dijual melalui Loket.com dalam beberapa kategori dengan harga Rp179 ribu untuk kategori "Home," dan Rp249 ribu untuk kategori "mindblowing!."Tersedia juga paket spesial "Under God's Plan" seharga Rp399 ribu dengan pengalaman menonton paling depan dan cinderamata dan paket meet and greet seharga Rp749 ribu.